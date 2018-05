Familia Regală Britanică este una dintre cele mai cunoscute familii regale din lume. Ca în orice familie cu tradiție, există reguli striscte care nu pot fi încălcate, unele dintre ele putând să ni se pară ciudate.

Elisabeta a II-a este cunoscută ca fiind cel mai longeviv monarh în viață din lume, urcând pe tron la 6 februarie 1952. După cum știm cu toții, regina împreună cu Prințul Philip au patru copii:-pe Charles, Print de Wales, nascut in 1948; principesa Anne, nascuta in 1950; Andrew, Duce de York, nascut in 1960, si Edward, Earl of Wessex, nascut in 1964. Cei mai cunoscuți nepoți ai reginei fiind prințul William (care se află în linie la tron) și fratele acestuia, prințul Harry, deoarece ei au reușit întotdeauna să țină o legărură strânsă cu publicul și s-au mândrit cu responsabilitățile regale (după cum a declarat regina cu ceva timp în urmă).

Top 5 reguli ciudate ale Familiei Regale Britanice

1 Orice cadou pe care îl primesc membrii familiei regale tebuie acceptat, fie el cel mai ciudat sau mai banal posibil, și trebuie dat reginei care va decide ce face cu el.

2 Regina nu are nevoie de permis de conducere sau pașaport, astfel doar pentru că este regină nu are nevoie de niciunul din aceste acte.

3 Puterea Reginei Elisabeta este una simbolică, toată puterea aparținănd în realitate prim-ministrului, din această cauză unele din fostele colonii resping ideea de Regină a Marii Britanii, ca de exemplu India, Africa de Sud și Pakistan.

4 Dacă nu faci parte dintr-o familie regală, nu poți atinge pe niciunul din membrii Familiei Regale Britanice. Acest lucru este adesea încălcat în zilele noastre dar în trecut se pedepsea cu moartea.

5 Pentru a te căsători ai nevoie de aprobarea reginei, de o adeverință prin care regina își dă acceptul, dacă ai până în 25 de ani și ești în linie la tron, cum a fost cazul prințului William. Și chiar dacă te căsătorești cum un membru al familiei regale, nu ai dreptul la tron.

În această familie există alte numeroase reguli care au devenit mult mai blânde sau au dispărut deoarece Regina Elisabeta a II-a vrea să țină pasul cu realitatea zilelor noastre, devenind o familie modernă.