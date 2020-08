"Voiau să se căsătorească, să aibă copii". Un tânăr a decedat, iar iubita acestuia se află la spital în urma unui accident nefast. A vrut să ocolească un câine, dar a intrat într-un stâlp

Mama tânărului e sfâşiată de durere. Vorbise cu băiatul la telefon cu câteva ore înainte de nenorocire. Ba chiar trecuse prin zona unde a avut loc accidentul.

"Eu am presimţit. Şi am trecut pe lângă accident şi am recunoscut maşina fetei. Când am ajuns acasă mi s-a spus", spune Angelica Costea, mama lui Cristian.