Tricolorul românesc va fi arborat pe cel mai înalt vârf muntos din România, Vârful Moldoveanu

Comandantul Batalionului 22 Vânători de Munte "Cireşoaia", locotenentul colonel Vasile Popescu, a declarat vineri, pentru AGERPRES, că această ascensiune a devenit o tradiţie pentru militarii unităţii, care începând din 1996 au escaladat în fiecare an acest vârf, pentru a arbora Drapelul României în preajma sărbătoririi Zilei Armatei Române.



"Expediţia de anul acesta în Vârful Moldoveanu, prevăzută a se desfăşura în perioada 28-29 octombrie se înscrie în tradiţia Batalionului 22 Vânători de Munte "Cireşoaia", în sensul că a fost iniţiată în anul 1996 de către un grup de militari temerari din cadrul batalionului, condus la acea vreme de locotenent colonel Negoiţă şi continuată până în prezent de către domnul locotenent colonel Gaiţă Liviu, ofiţer cu vaste cunoştinţe în domeniul alpinismului militar. An de an militarii batalionului urcă pe diferite trasee din munţii Făgăraş până în Vârful Moldoveanu pentru a marca cum se cuvine sărbătorirea Zilei Armatei şi a Zilei Vânătorilor de Munte. Spre deosebire de anii trecuţi, anul acesta echipei de alpinişti militari li s-a alăturat personal aparţinând celorlalte structuri ale MApN şi ale Ministerului Afacerilor de Interne dislocate în garnizoana Sfântu Gheorghe", a declarat lt.col. Vasile Popescu.



Potrivit acestuia, grupul va fi format din 32 de persoane, care vor "ataca" vârful pe traseul Stâna lui Burnei-Lacurile Galbena-Culmea Scărişoara-Vârful Piscu Roşu-Vârful Moldoveanu, iar "retragerea" se va face pe itinerarul vârful Viştea Mare- Iezerul Valea Rea- Valea Rea- Stâna lui Burnei.



Comisarul-şef de poliţie Sorin Anghelescu a precizat că din echipă vor face parte şi şase angajaţi ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna.



"Vreau să mulţumesc colegilor noştri militari, colegilor din garnizoana militară Sfântu Gheorghe pentru faptul că ne-au invitat şi pe noi să luăm parte la acest eveniment. Este o ocazie cu totul specială pentru noi din mai multe puncte de vedere, pentru că dacă a urca pe cel mai înalt vârf din ţară este o oportunitate deosebită în viaţa oricui până la urmă, a o face cu prilejul unui asemenea sărbători şi a o face, practic, sub drapel, pentru a-l arbora pe cel mai înalt vârf din ţară, este un privilegiu şi o onoare pentru care le mulţumim. (...) Şi-au exprimat dorinţa de a participa şase poliţişti, printre care mă număr şi eu. (...) Aşteptăm cu nerăbdare atât provocarea traseului, frumuseţile pe care vrem să le descoperim, cât şi solemnitatea ceremoniei de înălţare a drapelului, care va fi un moment cu totul special. (...) Suntem mândri că putem să participăm la o astfel de activitate care sperăm să devină o tradiţie şi pentru IPJ Covasna, ea fiind deja o tradiţie pentru Batalionul Vânători de Munte din Sfântu Gheorghe şi sperăm să participăm şi pe mai departe la asemenea activităţi deosebite organizate de colegii noştri şi să întărim relaţiile de cooperare interinstituţională, de camaraderie şi sprijin colegial", a declarat comisarul-şef Sorin Anghelescu.