Trotinete ZERO - Cea mai bună alegere în 2020

Le poți lua oriunde dorești, atât în cadrul deplasărilor uzuale, cât și în călătorii, vacanțe sau escapade cu prietenii. Construcția acestora este atât de bine gândită încât, aceste trotinete electrice sunt adaptate unor trasee de neimaginat. Putem vorbi astfel de compatibilitatea ridicată a trotinetelor electrice ZERO cu planurile plate, impecabile, cum sunt acele străzi perfecte din cadrul marilor orașe, cât și de zone mai abrupte și relativ periculoase. Mulți dintre posesorii trotinetelor electrice marca ZERO affirmă inclusiv faptul că aceste trotinete pot fi utilizate pentru a face drifting, având o adeverență și o stabilitate foarte ridicată.

Cu ajutorul ttrotinetelor electrice ZERO orice utilizator are libertate și control deplin asupra drumurilor sale, indiferent de tipul acestora.

De unde pot sa cumpar o trotineta ZERO?

Find un concept proaspăt apărut în România, trotinetele electrice ZERO nu se găsesc la tot pasul. Însă nu este deloc dificil să poți intra în posesia unei astfel de trotinete de ultimă generație.

Există în prezent doar doi distribuitori autorizați care iți pot oferi la cerere propria ta trotinetă electrică ZERO.

Trotineta ZERO se regăsește pe site-ul oficial al furnizorului din România, cât și pe site-ul celei mai cunoscute platforme de servicii și produse din toate timpurile - evoMAG.

Trebuie însă menționat că trotinetele electrice ZERO au cel mai mic preț de pe piață în cadrul magazinului evoMAG, unde beneficiază de o ofertă specială de lansare. Astfel, îți poți achiziționa acum cea mai nouă și cea mai specială trotinetă electrică la un preț și mai bun.

Dacă pe site-ul autorizat al furnizorului ai la dispoziție doar șase din modelele marca ZERO, evoMAG îți pune la dispoziție încă trei modele suplimentare.

Astfel, la evoMAG găsești pe alese trotineta potrivită ție, nevoilor ale și stilului tău de viață, la un preț cu un discount de pânnă la 37%. Stocurile sunt destul de limitate în prezent, iar popularitatea acestor trotinete le va duce un topul vânzărilor din acest an. Grăbește-te să-ți alegi modelul preferat!

Ce trotineta ZERO sa aleg?

Este foarte important să știi cum să-ți alegi trotineta electrică și în special, trotineta electrică ZERO. Pe lângă faptul că vorbim de un concept inedit și revoluționat în domeniul trotinetelor și respectiv, al trotinetelor electrice, va fi foarte important ca aceasta să ți se potrivească întru totul. Așadar, la fel cum îți alegi accesoriile, gadgeturile sau chiar și o mașină, aceeași atenție specială trebuie să o acorzi și în alegerea trotinetei electrice ZERO. Desigur, niciun model ZERO nu e mai prejos față de restul modelelelor ce aparțin de acest brand însă, cu cât bicicleta corespunde mai bine nevoilor tale, cu atât vei fi mai mulțumit de investiția făcută.

Trotineta electrică se alege în primul rând în funcție de autonomia pe care ți-o dorești ca aceasta s-o aibă. În cazul trotinetelor electrice ZERO prezente actualmente pe piața din România, respectiv la cele de pe evoMAG, putem vorbi de o autonomie a bateriei ce suportă tranzitarea unei distanțe cuprinse între 30 km și 160 km. Unele modele sunt standardizate și suportă o distanță fixă, altele oferă o aprroximație de 10 km (variantele ZERO 8, ZERO 8x, ZERO 9, ZERO 10 și 10x). Astfel, cu cât trotineta electrică va avea o autonomie mai mare, cu atât distanțele pe care te vei deplasa cu ajutorul acesteia vor putea fi mai îndelungate. Acest aspect este unul extrem de important mai ales dacă dorești să folosești trotineta electrică în scop de business, cum ar fi deplasarea către locul de muncă. Iar dacă distanța dintre domiciliu și locul de muncă este ceva mai lungă, poți opta pentru o trotinetă electrică marca ZERO cu o autonomie cât mai mare, astfel încât să-ți vină în ajutpr și în aceste situații. Trotineta electrică ZERO te poate ajuta să eviți zonele aglomerate, semafoarele, câștigând astfel mai mult timp pentru tine, pentru somnul de frumusețe, și mai multă energie și bună dispoziție.

Un alt lucru de care trebuie să ții cont este greutatea personală a corpului. Fiecare model de trotinetă electrică marca ZERO corespunde unui anumit standard de greutate. E drept, greutatea este o măsură relativă, care poate crește și scădea de la o perioadă la alta. Câteva kilograme nu vor fi o problemă, însă vorbim de o schimbare atunci când ne raportăm la o schimbare majoră a creșterii în greutate ce ține de ordinul zecilor. Fiecare trotinetă electrică în parte permite o greutate maximă admisă, iar marja permisă de către trotinetele electrice ZERO se află între 100-150 kg. Trebuie totodată să ții cont că pe lângă greutatea propriu-zisă a corpului se mai adaugă și greutatea hainelor, a accesoriilor și a tuturor celorlalte lucruri extra (de pildă, bagajul - rucsacul). Și bineînțeles că greutatea va fi influențată și de către postura drumului, de către forma acestuia, unde o greutate ridicată de-a lungul unei suprafețe denivelate poate fi resimțită la o valoare mult mai ridicată decât cea admisă. Astfel, recomandat e să-ți alegi trotineta electrică ZERO și orice altă trotinetă electrică și în funcție de greutate, de preferat, cu o marjă de minim 10-20 kg în plus, peste greutatea ta.

De asemenea, recomandat e să ții cont nu doar de specificul drumurilor, ci și de caracteristicile roților. Roțile trotinetelor electrice ZERO sunt bine adaptate pentru orice tip de cursă, însă unele pot fi mai rezistente ca altele în funcție de diametrul roților și de construcția acestora. Astfel dacă plănuiești să folosești trotineta electrică ZERO în mod constant și/sau în zone denivelate, îți recomand să te orientezi către o trotinetă electrică cu un diametru cât mai mare al roților. Pentru cursele ocazionale, în oraș și în zone cu drumuri cel puțin decente, poți opta pentru o versiune cu roți și dotări mai mici.

Trotinete ZERO pentru femei

Raportându-ne la gustul femeilor de pretutindeni, cât și la caracteristicile vaste ale femeilor de pe glob, există trotinete electrice care se vor potrivi atât femeilor, cât și bărbaților. În mod normal, trotinetele electrice ZERO au fost concepute în mod universal, astfel încât să fie foarte practice și adecvate atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Însă, dacă ținem cont de dorințele doamnelor și de constituția medie a acestora, putem face următoarele recomandări:

Trotineta electrică ZERO 8

Această trotinetă electrică suportă până la 100 kg și este o alegere elegantă și fiabilă, ideală pentru orice adolescentă sau o adevărată doamnă. ZERO 8 vine cu o autonomie relativă de 40-45 km și este o alegere ideală pentru doamnele care parcurg distanțe relativ scurte. Aceasta are un motor relativ mic de 800W, dar suficient de puternic încât să facă față tuturor provocărilor la care aceasta este supusă.

Trotineta electrică ZERO 8x

Spre deosebire de trotineta electrică ZERO 8, modelul ZERO 8x oferă o suportabilitate a greutății mai ridicată cu 20 kg, iar pe partea de motorizare vorbim de un motor dual versiunii ZERO 8. De asemenea, autonomia bateriei permite deplasarea pe o distanță de aproximativ 3 ori mai ridicată decât modelul precedent. Diametrul roților este de 8 inch, acestea fiind perfecte și elegante ca și doamnele care optează pentru aceste trotinete.

Trotinete ZERO pentru bărbați

Pentru domnii cu o greutate mult mai ridicată față de cea a doamnelor sau pentru cei cu musculatura bine definită, fie cu gusturi ceva mai exigente, recomandăm trotinetele electrice de calibru top.

Trotineta electrică ZERO 10x

Acestă trotinetă suportă o greutate ridicată de până la 150 kg și aduce un plus de valoare față de modelele menționate anterior. Modelul ZERO 10x se distinge printr-o autonomie de parcurgere a distanțelor variabilă, în funcție de specificul modelului ales. Poți opta pentru o autonomie cuprinsă între 65-85 km, fie pentru o autonomie mai ridicată ce suportă până la 110 km. Ambele variante vin cu un motor electric puternic de 2000W care acționează excelent în zonele și pantele abrupte prin intermediul roților cu suspensie de 10 inch.

Trotineta electrică ZERO 11x

Pentru cei care doresc să opteze pentru perfecțiunea întruchipată, recomandăm modelul de trotinetă electrică ZERO 11x, cel mai puternic model existent de trotinetă electrică ZERO și nu numai.

Această trotinetă electrică cu o auttonomie de până la 160 de km suportă o greutate de până la 200 kg la drum lung (ținând cont de aspectele menționate la punctul anterior).

De asemenea, această trotinetă electrică deține în alcătuire un afișaj digitalizat, pilot automat, cât și un port de reîncărcare special conceput pentru gadgetul tău preferat. ZERO 11x nu lasă loc de compromisuri!

Ce garantie au trotinetele ZERO?

Toate trotinetele electrice marca ZERO comercializate prin intermediul evoMAG beneficiază de o garanție de conformitate a produsului de 24 luni, echivalentul a doi ani de zile. În tot acest timp, dacă trotineta electrică întâmpină anumite disfuncții ce nu se datorează nerespectării normelor de utilizare și mentenanță, trotineta poate fi trimisă în service-ul specializat evoMAG pentru constatare și reparațiile de rigoare.

Persoanele juridice pot beneficia de asemenea de o garanție conformă de 12 luni.

În concluzie, nu există niciun dubiu că trotinetele electrice ZERO sunt cea mai bună apariție și totodată cea mai bună investiție pe care oricine o poate face în 2020. Cu toții trăim un stil de viață acerb, în care timpul joacă un rol extrem de important. Iar trotinetele electrice de ultimă generație sub marca ZERO, comercializate acum și în exclusivitate de către unul dintre cei mai renumiți retaileri din toate timpurile - evoMAG, vin însoțite de toate caracteristicile necesare unei trotinete electrice de colecție, cât și la un preț special, cu un discount de până la peste 30%.