Caz revoltător înt-run spital din România. Un asistent a furat jumătate de milion de euro de la pacienți

Un asistent de la Spitalul de Psihiatrie Brașov este acuzat că le fura bolnavilor pensiile. Mai exact, managerul unității medicale a explicat că pe aceeași secție unde pacienții fără discernământ deveneau cobai pentru medici, acestora le erau furați și banii.

Nicușor Bîgiu, managerul Spitalului de Pshiatrie Brașov a semnalat această situașie și a explicat că DIICOT a intrat pe fir.

”Prima problemă care mi-a fost ridicată și pentru care am cerut o comisie de analiză a fost legată de folosirea banilor pacienților, bani care vin din pensii de handicap, pensii de drept, moșteniri și alte surse pe care pacienții le au. Asistentul șef gestiona acești bani, el fiind și analizat de această comisie. Nu am găsit înregistrări, chitanțe legate de cheltuirea acestor bani și suma pe ultimii trei ani este foarte mare. E vorba de jumătate de milion de euro. În 19.04 am sesizat acest fapt”, a explicat Nicușor Bîgiu, potrivit Libertatea.

De asemenea, pe aceeași secție, pacienți fără discernământ erau folosiți drept cobai pentru testări de medicamente. Deși a solicitat accesul la listele cu pacienții testați, acesta i s-a refuzat.

”Pe pacienții cronici, considerați categorie vulnerabilă, nu se pot face studii clinice. Există o recomandare de etică că nu poți face studii pe pacienți care sunt dependenți de medicul care are grijă de sănătatea lor. Am numit o comisie de analiză care a ajuns până la un refuz a medicului de a pune la dispoziție lista pacienților implicați și consimțământul lor informat, obținut în condițiile legii”, a mai spus medicul, potrivit sursei citate.