Un bărbat din Râmnicu-Vâlcea a mers cu mașina la service, dar a trăit un șoc uriaș! Ce i-a făcut fosta iubită

Bătrânul s-a dus cu maşina la service pentru că trebuia să schimbe nişte piese uzate. Mare i-a fost uimirea când a aflat de la mecanici că are un dispozitiv suspect montat sub autoturism. A pus imediat mâna pe telefon şi a sunat la 112. Au urmat scene ca-n film, cu mulţi poliţişti şi pirotehnişti.

La faţa locului s-au deplasat ofiţeri SRI care au ridicat dispozitivul respectiv constatând că este vorba despre un GPS de urmărire.

Descoperirea pirotehniştilor l-a lăsat fără cuvinte pe bătrân şi l-a pus pe gânduri. Era clar: cineva îi urmărea toate mişcările.