Atenționare pentru românii cu mașini second hand! Ce detaliu n-ai verificat la cumpărare

Visul de a avea o maşină se transformă în coşmar pentru mulţi români care cumpără autoturisme second hand. Descoperă kilometraje date înapoi şi defecţiuni grave la motor. Şi pentru că legea nu e de partea lor, samsarii nici nu au de ce să se teamă. La ce putem fi totuşi atenţi atunci dăm banii pe o maşină la mâna a doua?

Șoferii din România par cel mai uşor de păcălit, spun specialiştii. Vrem să cumpărăm cu bani puţini maşini second hand cu kilomatraj mic. Imposibil atât timp cât autoturismele sunt aduse din vestul Europei unde media de rulare depăşeşte 25 de mi de kilometri pe an.

Cele mai des intalnite mașini second hand care au kilometrajul modificat sunt cele vandute sub zece mii de euro. Aproape 35 la suta la suta dintre ele ar avea kilometrajul modificat. Nici daca va hotarati sa dati bani mai multi pe o masina nu scapati de acest risc.

Undeva la 30 de procente din cele inspectate au kilometrajul modificat, iar aproape doi la suta chiar daune majore.

CE TREBUIE SĂ VERIFICI LA O MAȘINĂ SECOND HAND

Conform mecanicilor auto și a specialiștilor din domeniu, atunci când ne decidem să cumpărăm o mașină second hand trebuie să fim atenți nu doar la kilometraj și aspectul mașinii, ci și la jocuri pe bucşe, pe pivoţi, capete de bară sau bielete de direcţie. Cifrele arată că una din două maşini second hand a doua are kilometrajul trucat.

CUM SE MODIFICĂ KILOMETRAJUL MAȘINII

De altfel procedeul durează câteva minute şi se poate realiza inclusiv de pe o aplicaţie de mobil. Un cip adăugat în cablul tester-ului modifică parametrii maşinii. Iar teama de lege nu există pentru că în România nu este considerată infracţiune, în timp ce în Germania şi Belgia schimbarea kilometrajului se pedepseşte cu ani grei de puşcărie.

În primele patru luni ale acestui an în toată ţara au fost înmatriculate peste 100 de mii de autoturisme second hand, de trei ori mai multe faţă de maşinile noi.