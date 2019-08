Un bărbat din Vaslui a fost diagnosticat cu malarie și internat la Spitalul de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași

Un bărbat din județul Vaslui a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva, unde a fost diagnosticat cu malarie. Bărbatul a intrat în contact cu virusul după ce a lucrat într-o țară africană.

Bărbatul a fost internat în unitatea medicală din Iași, în jurul zile de marți, 6 august. Starea pacientului în acest moment este stabilă.

"Este vorba de un pacient de 24 de ani, care a lucrat în Africa. El a fost diagnosticat cu malarie după ce a fost adus la noi de la Vaslui în cursul zilei de marţi, fără probleme deosebite. În prezent are o stare generală bună şi se află sub tratament. Este primul caz de malarie din acest an. Am mai avut două cazuri în 2017" , a declarat Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi.

Malaria este o boală infecțioasă purtată de către țânțari, care afectează oamenii și animalele. Simptomele virusului sunt febra, oboseala, vărsăturile, durerile de cap, iar în cazurile grave poate provoca pielea galbenă, convulsii, comă sau moarte.