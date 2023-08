Un bătrân a uitat o sacoșă cu 40.000 de euro într-un taxi. Ce a făcut taximetristul când a realizat ce are în portbagaj

Un taximetrist din Botoșani s-a trezit cu o sacoșă de rafie plină cu bani în mașina pe care o conducea. Un bătrân își uitase bagajul sub scaun.

Taximetristul Constantin Ionescu a văzut sub scaunul mașinii o sacoșă de rafie uitată de la client și a mutat-o în portbagaj, crezând că este vorba despre u plasă cu ciocolată. A luat următorul client, iar apoi, dorind să rezolve problema bagajului uitat, taximetristul a descoperit că era vorba despre o plasă plină cu bani.

„L-am dus, a coborât, a plătit. Dar el când a urcat a avut o sacoșă de rafie, a pus-o între picioare, sub scaun era. Mi-a plătit, eu am plecat și când mă apropiam de stația din Bucovina, am văzut. Chiar atunci am avut un client și l-am dus înapoi spre Bazar. Am dus clientul și m-am dus din nou să-l caut pe bătrân, am zis că mă poate mă așteaptă. Imediat a fost. Nu era. M-am întors în stația din care l-am luat”, a povestit taximetristul pnetru botosaneanul.ro.

Un taximetrist l-a căutat pe bătrânul care a uitat o sacooșă de rafie plină cu bani în mașină

Taximetristul a făcut demersuri pentru a înapoia plasa cu bani proprietarului.

„Vreo 40.000 de euro cred că erau. În momentul în care am anunțat dispeceratul mi-au zis: bine că ați anunțat, dacă nu apare, mergeți la Poliție. Și tocmai bătrânul venise și m-au anunțat colegii: vezi că bătrânul te așteaptă. El era în față, eu în spate”, a spus taximetristul.

Bărbatul a povestit că nici nu i-a trecut prin minte să păstreze banii care nu-i aparțineau și că bătrânul i-a mulțumit cu lacrimi în ochi în momentul în care i-a dat punga.

Taximetristul a povestit că în trecut a mai găsit telefoane uitate în mașină.

„Bani nu am mai găsit. Telefoane. Chiar după ce am dus banii, am avut o familie, veneau din pelerinaj și au uitat un telefon. Eu nu l-am văzut, că acum după ce coboară, eu mă uit. L-am pus acolo și am așteptat să sune. Am anunțat la dispecerat, avea parolă, nu puteam umbla la el. A sunat cineva până la urmă, era nevastă-sa și a spus ce telefon au. Ce să păstrez dacă nu e al meu lucrul? Eu mai mult pierd, mai merg și eu la Biserică, și soția merge, suntem totuși... nu se opresc lucrurile. Dacă ai oprit azi un lucru, mâine pierzi mai mult”.