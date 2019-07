Un câine polițist decorat cu o medalie de aur pentru curajul său. Becca a fost înjunghiat de un atacator cu un cuțit de 25 cm

Un câine polițist a fost decorat cu o medalie pentru curajul său, după ce a fost înjunghiat de către un atacator armat pe care l-a pus la pământ de mai multe ori.

"A fost acolo când am avut nevoie de el - la fel ca în toţi cei opt ani în care am lucrat împreună - şi este şi acum, în rezervă - şi nu am nicio îndoială că în seara aceea mi-a salvat viaţa", a adăugat un fost polițist.

Bacca a fost decorat cu medalia de aur din partea societăţii veterinare caritabile People's Dispensary for Sick Animals (PDSA). Câinele a suferit mai multe răni în timpul atacului, dar a continuat să se lupte cu bărbatul înarmat cu un cuțit de 25 cm. În urma rănilor suferite, câinele a avut nevoie de un tratament veterinar.

„Este fantastic faptul că Bacca a primit un premiu atât de prestigios. Deşi a trecut un an de la incident sunt încă uimit de acţiunile lui din seara aceea. A fost atacat, în mod repetat, a fost rănit grav, şi totuşi a continuat să-şi facă treaba”

Bărbatul care l-a înjunghiat pe câinele erou a decedat ulterior atacului, înainte de proces.