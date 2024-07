Un elev din Focșani a luat inițial nota 3.50 la Evaluarea Națională, dar când a făcut contestație diferența a fost colosală

Un elev din Focșani a obținut nota 9,75 la matematică după contestație. Inițial, lucrarea aproape perfectă a tânărului fusese notată cu 3,50. Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea a precizat că a fost vorba despr eo eroare umană.

Când a intrat să-și vadă notele de la Evaluarea Națională, un elev de la Şcoala Gimnazială Duiliu Zamfirescu a avut parte de o surpriză neplăcută: la Limba și Literatura Română băiatul a luat 9,55, iar la matematică a fost notat cu 3,50. Pentru că a știut ce a făcut la examen, băiatul a depus contestație, iar nota primită ulterior a fost 9,75. Tânărul a încheiat examenul cu media 9,65, medie care îi permite să meargă mai departe la un liceu de top.

Ce a precizat conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea despre greșeala colosală în cazul notei elevului

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea a venit cu precizări în acest caz, susţinânând că diferenţa mare de notare ar fi fost cauzată de o "eroare umană", potrivit news.ro.

"În urma afişării rezultatelor în data de 03.07.2024, candidatul a făcut contestaţie, lucrarea a fost scanată, reîncărcată pe platformă şi a fost evaluată. Comisia Judeţeană de organizare a evaluării naţionale a luat măsuri asupra asistentului 1, în conformitate cu prevederile art.26 alin (5) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, ȋn anul şcolar 2010-2011, Anexa 2 la Ordinul nr.4.801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011, valabilă şi în anul şcolar 2023-2024.", se arată în comunicatul ISJ Vrancea.

Conform sursei citate, la nivelul judeţului, fost depuse 193 de contestaţii la limba şi literatura română şi 182 la matematică, iar procentul mediilor generale mai mari decât 5 a crescut de la 66,60 la 66,80%.

74,5% dintre elevi au luat medii mai mari sau egale cu 5 la Evaluarea Naţională 2024 după contestaţii

"În urma reevaluării lucrărilor contestate, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este 74,5% (113.911 elevi), în creştere cu 0,1% (203 elevi) faţă de rezultatele iniţiale (74,4%). În anul 2023, rata mediilor mai mari sau egale cu 5 (cinci) a fost 76,4%"

"Pentru 14.720 de lucrări (16.476 de lucrări în anul 2023), contestaţiile au schimbat nota prin creştere, iar pentru 9.646 de lucrări (7.668 de lucrări în anul 2023) notele au fost modificate prin scădere. La Matematică, în cazul a 98,1% (12.488) dintre lucrările reevaluate, diferenţa între nota iniţială şi cea obţinută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 2.438 dintre lucrări nota iniţială nu a fost modificată. La proba de Limba şi literatura română, în cazul a 77,4% (11.208) dintre lucrările reevaluate, diferenţa între nota iniţială şi nota obţinută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 814 dintre lucrări nota iniţială nu a fost modificată", a transmis Ministerul Educației.

