Adevărul despre pensionarul din Argeș care a donat 10.000 de euro unui spital! A mărturisit totul, printre lacrimi: ”Am făcut rău!”

Un pensionar din Argeș, în vârstă de 77 de ani, a reușit să impresioneze o țară întreagă după ce a decis să-și doneze economiile Spitalului Municipal Câmpulung.

Bărbatul, care trăiește din pensia de 1300 de lei, a lucrat ca șofer ani de zile, timp în care și-a economisit bani. Pentru că era urmărit de ideea că în tinerețe și-a convins iubita să facă avort, acesta a luat o decizie drastică și și-a donat economiile.

”Am făcut rău. Și din cauza asta am decis să iau un incubator pentru copii.”, a povestit bărbatul.

Vestea zilei! Primul spital oncologic pentru copiii din România a primit o donație colosală din partea unei companii românești de petrol și gaze!

De asemenea, el a mărturisit că a fost inspirat și de un caz pe care l-a văzut la televizor.

”Am văzut la televizor, că tot aşa a făcut cineva, ca să ajute copiii născuţi prematur, cu un incubator. Şi-am zis că şi eu aş putea să fac o treabă de-asta, să ajut copiii care se nasc cu probleme. Am luat legătura cu dumnealor de la spital şi m-am hotărât să-i ajut. Puteam să mă duc în altă parte, dar am zis că eu sunt muscelean şi trebuie să ajut spitalul de aici. Asta m-a făcut ca să ajut!” a spus pensionarul, potrivit Realitatea.



Secția de Neonatologie a Spitalului din Câmpulung Muscel are 25 de paturi. Aparatele moderne care vor fi cumpărate din banii donați de bătrân vor avea pe ele plăcuțe cu numele lui.