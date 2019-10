Un polițist și-a dat demisia după doar 20 de zile de la angajare: ”Nu vreau să mor din cauza incompetenței voastre”

În cadrul unei postări publicate pe pagina de Facebook a Sindicatului Diamant ce a fost intitulată ”Nu vreau să mor din cauza incompetenței voastre”, agentul George Boran a vorbit despre ce a văzut în Poliție, în cele 20 de zile în care a fost agent.

Tânărul, care a fost plecat în Spania timp de 15 ani, s-a întors în România la 18 ani. A decis să urmeze cursurile Școlii de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureşan” din Cluj-Napoca, iar după absolvire, pe 1 octombrie 2019, a fost repartizat la IPJ Prahova. 20 de zile mai târziu, însă, el și-a dat demisia.

Scârbit fiind din şcoală, când am ajuns la IPJ Prahova, unde am observat lipsurile logistice cât şi multe ”drepturi” care figurau doar în scris, am decis să îmi dau demisia. Din momentul acela au început bătăile de joc şi ”miştourile” din partea unor colegi cu funcţii înalte.”, scrie Boran pe Facebook.

De asemenea, el s-a plâns că a fost nevoit să meargă la intervenții fără să beneficieze de dotări necesare, în autospeciale care nu îndeplineau condiții minime de siguranță pentru ocupanții lor. Ba mai mult, el a dezvăluit că la secția la care a fost repartizat nu exista apă curentă, toaletă și nici încălzire.