Inedit! Un preot din Botoșani a deschis o grădiniță în curtea bisericii, pentru copii necăjiți! Soția lui: „Părinții lor întâmpină diferite probleme”

Un preot din Botoșani a deschis o grădiniță socială în curtea bisericii, pentru copii necăjiți. Cu banii adunaţi în câţiva ani şi ajutat de voluntari, a reamenajat un spaţiu destinat iniţial praznicelor bisericeşti.

„Întotdeauna mi-am dorit ca in curtea bisericii sa existe un loc pentru copii. Parintii lor intampina diferite probleme. Fie nu au o locuinta a lor si stau cu chirie, fie sunt copii ai caror parinti sunt bolnavi si lipsiti de locuri de munca, fie sunt copii cu un singur parinte”, a spus Dorina Mihăescu, soția preotului.

„Dumnezeu cel viu răsplăteşte fiecăruia după gândurile, inima şi faptele sale. Sa facem si noi ceva spre folosul acestor copii”, a spus Gabriel Mihăescu, preotul paroh al Bisericii „Trei Ierarhi" Botoşani

Lângă biserica Trei Ierarhi din Botoşani, preotul paroh a amenajat o grădiniţă unde familiile nevoiaşe îşi aduc copiii. Cel mai mic dintre ei are doi ani, iar cel mai mare - cinci. Sunt zile în care grădiniţa adună şi 15 preşcolari.

În grădiniţa bisericii, copiii au găsit jucăriile la care până acum doar au visat, şi-au făcut prieteni şi au redescoperit bucuria jocului.

Timp de doi ani, preotul şi soţia lui au strâns bani pentru construcţia clădirii, iar când vestea s-a râspândit în Parohie, mai mulţi credincioşi s-au oferit voluntari. Biserica le oferă copiilor şi o masă caldă pe zi.

Tot ce primesc aici copiii e gratuit şi e oferit din suflet. Preotul şi soţia lui îşi doresc ca biserica să se întoarcă la rolul pe care l-a avut de secole. În România, primele şcoli s-au deschis în pridvorul bisericilor, iar preoţii le-au fost copiilor primii dascăli.

„Sper ca in viitor să putem avea şi o clasă de copii after school, sa serveasca masa la biserica, sa-si faca temele pentru ca apoi sa poata pleca in familie”, a mai spus soția preotului.

În Botoşani, multe familii nu reuşesc să-şi dea copiii la grădiniţă sau la şcoală pentru că nu au bani pentru haine şi rechizite. Moldova e în topul abandonului şcolar din România, cu o rată de peste 23%. Doar anul trecut, peste 600 de elevi din judeţul Botoşani au renunţat la şcoală.