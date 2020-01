Un preot din Hunedoara face haz de necaz! Cele 12 reguli de primit popa cu crucea, corectate. „Dacă vrei să faci senzație îl primești în prosopul de baie”

Reguli de primit popa cu crucea corecte politic:

1. Dacă tot ai blocat liftul, sau ai lăsat ușa deschisa la ultimul etaj, poți bloca și interfonul

2. La interfon nu răspunzi decât la al treilea apel, de obicei la al doilea popa renunță

3 Dacă stai mai jos de etajul patru nu are nici un haz să ieși pe geam și să-l rogi pe popa să urce și la tine că nu ai auzit nici soneria, nici clopoțelul. Ideal e să stai la 9 și să blochezi liftul

4. E indicat că atunci când auzi ”Iordanul” sau clopoțelul să dau muzica sau tv-ul la maxim și să pornești și aspiratorul

5. Toate tv-urile din casă trebuie sa fie pornite și date tare, astfel popa nu va fi deconectat de la știri sau manele sau, Doamne feri, să piardă discursul lui Cernea, Bulai etc

6. Dacă te hotărăști să dai ceva de pomană, la popă nu-i dai nimic că el are salariu, le dai numai la cântăreț și crâsnic, sau dacă ești democrat le dai la fel

7. Să nu-ți faci patul, să nu aprinzi lumina și să lași toate ușile închise

8 . Să-l primești pe popa in pantaloni scurți e depășit, dacă vrei să faci senzație îl primești în prosopul de baie

9. Să-l cerți pe popă că a venit în moment inoportun. La 12 nu ne-am trezit încă iar de la 15 ne-am băgat în pat. De ce nu ați început de la noi?! Asta e oră de venit cu Crucea?! (17)

10. Dacă ești de altă confesiune, să-i deschizi ușa la scară, și să-i dai în gât pe toți ortodocșii care sunt acasă și nu vor să deschidă

11. Să-l prostești pe popă că ciurda de câini, pisici etc din apartament nu au făcut rău la nimeni

La mulți ani!”, a scris preotul hunedorean.