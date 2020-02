Românul suspect de coronavirus, momente de groază: „Am primit ameninţări pe internet, că ies din spital şi mă omoară ei”

Tânărul spune că, iniţial, medicii nu l-au luat în serios, însă lucrurile s-au schimbat când şi-au dat seama de pericol.

Ceea ce este cu adevărat șocant este faptul că la scurt timp după ce s-a aflat de cazul lui au apărut și mesajele de amenințare.

„Eram convins că am doar o răceală. Ştiam că nu am, dar am zis sa fac şi testul acela spre siguranţa mea şi a celor din jur. Cum am simțit primele simptome am venit la spital. Nu am aceasta boală şi nu am avut niciun simptom până sâmbătă.