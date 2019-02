Un stomatolog făcea operații de augmentare de sâni în aceeași clinică cu medicul fals, Matteo Politi

Scandalul medicilor falși ia amploare pe zi ce trece! În Bucureşti, un stomatolog a fost fotografiat lângă paciente aflate pe masa de operaţie, în timpul unor intervenţii de augumentare de sâni. La Oradea, o tânără fără diplomă de medic făcea injecţii într-un cabinet improvizat. Unde poliţiştii au găsit astăzi sute de seringi.

O situaţie gravă a fost descoperită de reporterii Observator în Capitală. Acolo unde un stomatolog, student la medicină generală, a fost fotografiat în sala de operaţii, în timpul unei intervenţii de augumentare de sâni.

În aceeaşi clădire, stomatologul are o clinică de infrumuseţare unde face injectări cu botox şi acid hialuronic. Pe Facebook promovează şi intervenţiile chirurgicale. Intră în sala de operaţie ca mâna dreaptă a colaboratorului său - un adevărat chirurg estetician.

Clinica unde stomatologul învaţă chirurgie plastică este aceeaşi în care a operat şi medicul fals, Matteo Politi.

Este a doua oară când un om care nu are dreptul să facă astfel de intervenţii o face aici şi de data aceasta am cerut un punct de vedere, însă nu am primit niciun răspuns.

Răspunsuri am primit, în schimb, chiar de la stomatologul acuzat:

REPORTER: Dumneavoastră ce făceaţi în sala de operaţie şi de ce operaţi? STOMATOLOG: În sală am voie, doamnă!

Colegiul Medicilor: Nu are niciun drept să profeseze chirurgie plastică

„El nu figurează în Registrul medicilor din România şi nu are niciun fel de document emis de către instituţia noastră care să-i certifice un drept de practică”, a declarat Gheorghe Borcean, președintele Colegiului Medicilor din România.

Practicarea unei meserii fără drept se pdepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an.