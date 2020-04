Un tată cu zece copii, din Suceava, printre morții de Covid-19. Rămași orfani, cei mici își strigă durerea

„Era în perfuzie, cu mască de oxigen. Când am văzut că nu-mi mai răspunde la mesaje, am sunat la spital şi mi s-a spus că nu mai poate să respire, nu-i mai funcţionau plămânii, așa că l-au intubat. Nu aveam cum să iau legătura cu el. Am încercat să mai sun, mi s-a spus că-i într-o stare grea, aşteaptă şi ei să răspundă la tratament, să ne rugăm pentru că ei fac până la un punct. Este nevoie de tată la copii”, a spus femeia pentru romaniatv.net.