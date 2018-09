Vacanţă 2018-2019. Câte vacanţe vor avea elevii în acest an școlar

Pe 10 septembrie a început noul an școlar, iar prima vacanță va fi la finalul lunii octombrie, însă doar pentru preșcolari și pentru elevii claselor primare.

Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, noul an şcolar 2018 – 2019 are două semestre şi patru vacanţe: de iarnă, cea intersemestrială, vacanţa de primăvară şi cea de vară, care va începe la 15 iunie. Preşcolarii şi elevii claselor primare au, în plus, o săptămână de vacanţă, la sfârşitul lui octombrie.

Vacanțele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel, în anul școlar 2018-2019:

În perioada 27 octombrie – 4 noiembrie 2018, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță. Asadar, copiii din ciclul primar vor avea prima vacanță în 27 octombrie, în timp ce copiii din ciclul gimnazial și liceal vor avea prima vacanță abia în decembrie.

Vacanța de iarnă: sâmbătă, 22 decembrie 2018 – duminică, 13 ianuarie 2019

Vacanța intersemestrială: sâmbătă, 2 februarie 2019 – duminică, 10 februarie 2019

Vacanța de primăvară: sâmbătă, 20 aprilie 2019 – duminică 5 mai 2019

Vacanța de vară: sâmbătă, 15 iunie 2019 – duminică, 15 septembrie 2019

Alte zile libere pentru elevi și profesori vor fi 30 noiembrie 2018, de Sfântul Andrei (cade vineri), 24 ianuarie 2019, Ziua Principatelor Române, și 1 mai 2019, Ziua Muncii.