Vaccinul antigripal a devenit un lux! Poate fi achiziționat doar cu ajutorul pilelor sau cunoștințelor. „Am ajuns ca în perioada comunistă”

„Spre deosebire de anii trecuţi, acum nu am mai primit vaccinul antigripal. Am văzut prin spital, a existat un număr mic de vaccinuri, care a ajuns la personalul din secţiile cele mai expuse riscurilor. Anterior aceste vaccinuri ajungeau către tot personalul medical. Din păcate nu-l poţi găsi nici măcar în farmacii. Am avut colegi care au reuşit să şi-l cumpere din farmacii doar pentru că aveau o pilă, sau se cunoşteau cu farmacistul. Am ajuns ca în perioada comunistă. Nu-mi pot explica de ce nu există nici măcar în farmaciile private”, au declarat mai multe cadre din sistem.

Estimările pentru achiziționare vaccinului antigripal au fost făcute după cererile de anul trecut, iar acum cererea este de cinci ori mai mare. Ministerul Sănătății a comandat 1,5 milioane de doze, cu 200 de mii mai mult.

„La finalul acestei săptămâni va veni şi ultima tranşă din cele 1.5 milioane de doze cumpărate. A existat aceast întârziere la nivel internaţional când a fost nevoie de modificarea unei tulpini pentru vaccinul antigripal pentru emisfera nordică. Sunt state vecine care nici măcar nu au început campania de vaccinare. În ceea ce priveşte sistemul privat ei îşi administrează singuri cantitatea pe care o doresc”, declară oficialii din ministerul Sănătăţii.

„771.373 de persoane au fost vaccinate antigripal până la data de 17 noiembrie 2019”