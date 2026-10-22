Vecinii gălăgioși pot fi amendați și în afara orelor de liniște. Ce spune legea și unde poți face reclamație

Ce poți face dacă vecinii fac gălăgie în 2026. Care sunt orele de liniște la bloc, când poți reclama zgomotul la poliție și ce amenzi prevede legea.

Muzica dată prea tare, petrecerile și zgomotele repetate din apartamente pot transforma viața la bloc într-un adevărat coșmar. Puțini știu însă că legea nu îi protejează pe locatari doar în timpul orelor de liniște. Iată ce poți face dacă vecinii fac gălăgie, când poți chema poliția și ce amenzi riscă persoanele care tulbură liniștea.

Care sunt orele de liniște la bloc în România

Legea spune că orele de liniște la bloc sunt între 22:00–08:00 și 13:00–14:00, conform www.legislatie.just.ro. Dacă nu sunt respectate aceste intervale, cei care fac asta pot fi sancționați pentru tulburarea liniștii locatarilor.

În această categorie intră zgomotele, strigătele și muzica dată prea tare. Nu există intervale diferite pentru weekend. Există, însă, cazuri unde pot apărea mai multe reguli, stabilite de asociațiile de proprietari.

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Vecinii pot fi amendați și în afara orelor de liniște?

Potrivit art. 2 pct. 25 din Legea nr. 61/1991, se sancționează tulburarea fără drept a liniștii prin zgomote. Nu sunt vizate doar intervalele de mai sus, ceea ce înseamnă că dacă este, de exemplu, ora 11:00 sau 17:00, nu este permis să tulburi liniștea vecinilor.

Nu orice zgomot se sancționează, iar când se aplică o amendă, sunt luate în calcul și constatarea faptei și împrejurările, potrivit www.legislatie.just.ro.

Ce poți face dacă vecinii fac gălăgie

Poți încerca să discuți cu vecinul despre ceea ce te deranjează, însă dacă continuă, poți discuta cu administratorul sau cu președintele asociației de proprietari. În cazuri mai serioase, se poate sesiza Poliția Locală sau Poliția Română.

Este recomandat să spui la ce adresă este tulburată liniștea, intervalul și natura zgomotelor. Se poate ajunge și la o sesizare scrisă dacă situația continuă, iar în cazurile extreme, se poate ajunge și în instanță, conform www.legislatie.just.ro

Ce amenzi riscă vecinii gălăgioși

Există sancțiuni diferite, în funcție de natura faptei. De exemplu, pentru liniștii locuitorilor, potrivit articolului 2, punctul 25, vecinii pot fi sancționați cu sume între 200 și 1.000 de lei.

Dacă liniștea este tulburată în intervalele de odihnă, atunci amenda poate crește, fiind între 500 și 1.500 de lei. Dacă au loc petreceri zgomotoase, amenda poate fi mult mai mare, conform www.legislatie.just.ro.

Poți da vecinul în judecată dacă face gălăgie?

În codul civil apare articolul 630, cel care prevede că instanța poate obliga vecinul gălăgios să plătească despăgubiri, dar trebuie îndeplinite condițiile legale, potrivit www.legislatie.just.ro.

Simpla nemulțumire nu este suficientă, de aceea trebuie luate în calcul probele, prejudiciul și disconfortul. Fiecare caz trebuie analizat în funcție de particularități.

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