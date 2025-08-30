Exces de zel din partea vecinilor. De ce surpriză nu tocmai plăcută a avut parte un cuplu la revenirea din vacanță

Antena Căutare
Un cuplu a plecat în vacanță, iar la întoarcere a avut parte de o mare surpriză. Iată ce a făcut o vecină.

Publicat: Sambata, 30 August 2025, 08:53
Exces de zel din partea vecinilor

După o vacanță relaxantă, un cuplu s-a întors acasă și a avut parte de o surpriză mai puțin plăcută din partea unui vecin.

Ce a putut să facă vecina când cei doi erau plecați în vacanță

Cuplul s-a mutat recent într-un nou cartier, care părea primitor, cu oameni prietenoși și comunicativi. Cu toate acestea, și-au dat repede seama că amabilitatea poate fi dusă și la extrem, iar rezultatul este unul neplăcut.

Cei doi au simțit după un timp că nu au parte de intimitate, dat fiind că vecinii ar fi fost cu ochii pe ei mereu. Dacă se aflau în curte, aceștia ieșeau și comentau despre ce făceau acolo. Le-au învățat programul și știau când plecau sau veneau. De asemenea, dacă pregăteau un grătar, apăreau și ei spunând cât de bine miroase.

Deși sunt prietenoși, iar cuplul apreciază acest lucru, faptul că par să nu le respecte limitele și intimitatea este un mare minus.

„Ies mereu când suntem în curte și comentează ce facem, făcându-ne să simțim că nu avem intimitate în casă sau în curte, pentru că par să știe întotdeauna când venim și plecăm și au ceva de spus despre asta.

Dacă fac o friptură la grătar, ies și comentează cât de bine miroase etc. Devine puțin enervant să nu ne putem bucura de spațiul nostru în liniște, chiar dacă sunt prietenoși, nu este întotdeauna binevenit”, au povestit cei doi, conform unei surse.

În ceea ce i-a înfuriat la culme s-a întâmplat abia după o vacanță. Bărbatul a povestit totul în mediul online. Cei doi au fost plecați în vacanță timp de cinci zile, iar la întoarcere vecina i-a așteptat zâmbitoare, înmânându-le corespondența.

Gestul poate fi considerat unul cald și prietenesc, însă cei doi au fost deranjați, dat fiind faptul că nu ceruseră ajutorul în acest sens, iar cutia poștală era destul de încăpătoare pentru corespondența pe care puteau să o primească în decursul a cinci zile.

De asemenea, în cutia respectivă trebuiau să primească și medicamente importante, documente legale și alte lucruri pe care aceștia nu voiau să ajungă pe mâna altcuiva. Gestul vecinei de a le umbla în lucruri i-a deranjat extrem de tare.

„Săptămâna trecută am luat o vacanță de 5 zile și când ne-am întors, vecina a venit și mi-a înmânat corespondența. Spunând: «Bine ați venit acasă! V-am luat corespondența cât timp ați fost plecați».” Am fost șocat.

Erau doar câteva scrisori și avem o cutie poștală mare, așa că nu era ca și cum ar fi fost plină. Nimeni nu ne-a ridicat niciodată corespondența și cu siguranță nu fără permisiune. Nu i-am cerut să facă asta.

Primim frecvent medicamente și, de asemenea, documente legale sensibile pentru serviciu și am presupus întotdeauna că nimeni nu va umbla vreodată în cutia noastră poștală până acum”, a relatat în detaliu bărbatul.

Acesta a cerut și părerea internauților în privința întâmplării care l-a pus pe gânduri. Deși unii au considerat că este exces de zel, au fost și voci care l-au mustrat și au susținut că ar fi trebuit să aprecieze gestul vecinei.

