Prin ce trece un bărbat care și-a cumpărat un apartament nou. Coșmarul care îl face să creadă că nu o să poată locui acolo

Deși a cumpărat apartamentul mult visat, un bărbat nu crede că poate locui niciodată în el. Iată ce a relatat.

Cumpărarea unei locuințe este întotdeauna un proces dificil. Pe lângă bugetul în care trebuie să se încadreze, oamenii au prestabilite anumite lucruri pe care le caută în fiecare posibilă locuință, punându-le în balanță cu dezavantajele care pot veni la pachet.

Ei bine, nu întotdeauna îți poți da seama de locuința ideală doar după o vizionare. Un bărbat a povestit ce a pățit după ce și-a cumpărat un apartament.

Un bărbat nu poate locui în apartamentul pe care tocmai ce l-a cumpărat. Ce probleme întâmpină și ce sfaturi au oferit internauții

În mediul online s-a iscat o discuție aprinsă pornind de la achiziționarea unui apartament. Un bărbat a împărtășit experiența sa în noua locuință.

Bărbatul și-a cumpărat un apartament într-un loc modern, crezând că este locuința ideală pentru el. Apartamentul are două camere, blocul este nou, însă cumpărătorul a întâmpinat o problemă majoră. Este vorba de zgomotul pe care îl aude de la vecini.

„Salutare, acum o lună de zile mi-am achiziționat un apartament de 2 camere nou și, din păcate, se aude orice fac vecinii. Nu m-am mutat încă, dar mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo cu zgomotul ăla.

Voi ați reușit să vă obișnuiți? O voi lua pur și simplu razna sau se poate trăi acolo ținând cont că după ora 22 începe perioada de liniște? Dopuri de urechi sau white noises ajută? Vă rog să-mi dați niște sfaturi. Apartamentul a fost overpriced (prea scump n.r) și nu îl pot vinde 3 ani de zile”, a povestit bărbatul, conform unei surse.

Acesta a cerut sfatul internauților, iar ei au sărit să-l ajute cu recomandări sau i-au povestit propriile experiențe.

„Am luat apartament nou în 2021. Cărămidă Porotherm BLA BLA, călduros. L-am vândut în 2024 și m-am mutat într-un bloc din 1984 unde nu aud aproape nimic nici de afară, nici de la vecini. Altă variantă nu a fost”, a i-a spus un utilizator care a fost în aceeași situație.

Un altul i-a recomandat să ia o boxă cu sunete albe, care l-ar putea ajuta în momentele în care consideră că zgomotul este copleșitor: „O boxă cu sunete albe poate ajuta, dar nu face față zgomotelor de joasă frecvență (cum ar fi basul unei boxe sau trântitul unei uși). O astfel de boxă reușește să acopere destul de bine sunetele, acum depinde de tine cât de tare ca și volum poți să o ții.

Eu folosesc boxă. Este de ajutor în special că am un copil de un an și poate să doarmă liniștit cu ea. Ca și context, locuiesc într-un bloc finalizat în 2018, iar sub mine este apartament în regim hotelier. O altă posibilă opțiune, din ce am mai citit, ar putea fi asta. Poate poți profita de faptul că încă nu te-ai mutat și poți să mai renovezi pardoseala – în cazul în care zgomotul vine de la vecinii de sub tine.”

Au fost și utilizatori care i-au recomandat să nu se mute în apartamentul respectiv: „Acum câțiva ani am închiriat un apartament într-un complex rezidențial nou, cu scopul de a muta biroul acolo. Nu exagerez când zic că auzeam TOT, în toate apartamentele vecine, pe axa X Y Z, indiferent că vorbim de pași, convorbiri telefonice, compresoare frigider, tras apă la WC etc. Se mai întâmpla uneori să prind noaptea la birou și încercam să mă culc acolo, în 2 ani de zile nu am închis un ochi. Eu am avut norocul că am închiriat, ar fi trebuit să faci due-diligence (verificare amănunțită n.r) înainte să dai banii” sau „Un prieten și-a cumpărat acum câțiva ani și tot așa se aude tot și, efectiv, nu stă în el, a rămas în fostul apartament”.

Mulți internauți au adus în discuție și diferențele între construcțiile vechi și cele noi, ambele având avantajele și dezavantalele specifice.

„Stai că vin acum aia cu betonul prea vechi în blocurile comuniste, armătura nu știu cum, calitate premium la beton în blocurile noi, nu zugrăvește nimeni în blocurile noi, deci scapi de un stres. Dar, la 4 dimineața, auzi alarma la telefonul de la vecinul de la etajul 9. Și tu stai la parter. Cred că o bormașină de 2 ori pe an în bloc vechi e lux pe lângă bombele de rezidențe construite în ultimii ani”, este de părere un internaut.

În timp ce altul consideră că, odată cu trecerea timpului, zgomotele acestea devin de fond și nu le mai iei în calcul: „Din experiența mea, deși nu e neapărat comparabilă – m-am mutat într-un bloc vechi care e la bulevard și am auzit o perioadă tramvaiele și câteodată mașinile când mergeam la somn, dar în câteva luni, dacă nu mă concentrez pe sunetele respective nu mă mai deranjează și nu le mai aud direct. Ideea e că în timp te obișnuiești cu sunetele. Ce-i drept, se mai aude un vecin din sufragerie când se ceartă cu cineva aparent, dar oarecum înfundat. Nici asta nu mi se pare așa deranjant.”

Au fost și utlizatori care l-au sfătuit pe bărbat să folosească dopuri de urechi, căști: „Te obișnuiești, aveam niște dopuri de urechi, dar în rest aud tot: copilul energic de deasupra, gemetele din baie de lângă, dar aud și vecinii, metalele mele, și aspiratorul (am niște podele și covoare Luna). Mai vine și miros de mahmureală câteodată pe ventilația de la baie... Trebuie să dormi ca soldații în tranșee sub focul tancurilor, acuma deh. Căști cu noise cancelling, dar nu poți dormi cu ele. În rest, apartamentele nu au izolație fonică, să zic mersi că am pereți de cărămidă și nu din gips-carton sau ceva de genul.”

Unii au adus în discuție faptul că zgomotele sunt mai proeminente în apartamentele din blocuril noi nu doar din cauza materialelor de construcție, ci și în urma faptului că mulți dintre locatari nu doresc covoare pe jos sau au mai puțină mobilă care să acopere pereții: „„La ce te referi «orice fac vecinii»? De exemplu, și eu m-am mutat într-un apartament nou cam acum un an și sincer, ultima problemă e zgomotul care îl fac vecinii. Da, se aude, mai ales de pe hol, au și cățel și se aude când îl duc la plimbare dacă e agitat sau latră, alți vecini au copii și se aude orice zgomot de pe hol, și de deasupra se aude, dar sincer holul e cea mai mare problemă fiindcă zgomotul rezonează. Să știi că în apartamentele noi se aude mai ușor zgomotul, nu doar din cauza materialelor de construcție, ci și a faptului că proprietarii mai tineri optează să nu aibă covoare sau mobilă care ocupă întreg peretele.”

Este o experiență total diferită să trăiești într-un bloc de apartamente față de o casă, iar blocurile noi au devenit o adevărată provocare, mai ales atunci când locatarii lucrează de acasă și folosesc același spațiu pentru odihnă și muncă. Sunetele auzite de la vecini pot fi copleșitoare pentru unii, în timp ce alții le pot ignora mai ușor.