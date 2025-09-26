Antena Căutare
Home News Social Prin ce trece un bărbat care și-a cumpărat un apartament nou. Coșmarul care îl face să creadă că nu o să poată locui acolo

Prin ce trece un bărbat care și-a cumpărat un apartament nou. Coșmarul care îl face să creadă că nu o să poată locui acolo

Deși a cumpărat apartamentul mult visat, un bărbat nu crede că poate locui niciodată în el. Iată ce a relatat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 26 Septembrie 2025, 16:06 | Actualizat Vineri, 26 Septembrie 2025, 16:06
Galerie
Prin ce trece un bărbat care și-a cumpărat un apartament nou | Shutterstock

Cumpărarea unei locuințe este întotdeauna un proces dificil. Pe lângă bugetul în care trebuie să se încadreze, oamenii au prestabilite anumite lucruri pe care le caută în fiecare posibilă locuință, punându-le în balanță cu dezavantajele care pot veni la pachet.

Ei bine, nu întotdeauna îți poți da seama de locuința ideală doar după o vizionare. Un bărbat a povestit ce a pățit după ce și-a cumpărat un apartament.

Citește și: Ce a putut să facă un român în ghena de gunoi a blocului! Cineva a pozat totul și imaginea a devenit virală

Un bărbat nu poate locui în apartamentul pe care tocmai ce l-a cumpărat. Ce probleme întâmpină și ce sfaturi au oferit internauții

Articolul continuă după reclamă

În mediul online s-a iscat o discuție aprinsă pornind de la achiziționarea unui apartament. Un bărbat a împărtășit experiența sa în noua locuință.

Bărbatul și-a cumpărat un apartament într-un loc modern, crezând că este locuința ideală pentru el. Apartamentul are două camere, blocul este nou, însă cumpărătorul a întâmpinat o problemă majoră. Este vorba de zgomotul pe care îl aude de la vecini.

„Salutare, acum o lună de zile mi-am achiziționat un apartament de 2 camere nou și, din păcate, se aude orice fac vecinii. Nu m-am mutat încă, dar mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo cu zgomotul ăla.

Citește și: ”Farsă” în miezul nopții într-un bloc. Cine îi deranja pe locatari la interfon și ce au declarat autoritățile:„Foarte neliniştiţi”

Voi ați reușit să vă obișnuiți? O voi lua pur și simplu razna sau se poate trăi acolo ținând cont că după ora 22 începe perioada de liniște? Dopuri de urechi sau white noises ajută? Vă rog să-mi dați niște sfaturi. Apartamentul a fost overpriced (prea scump n.r) și nu îl pot vinde 3 ani de zile”, a povestit bărbatul, conform unei surse.

Acesta a cerut sfatul internauților, iar ei au sărit să-l ajute cu recomandări sau i-au povestit propriile experiențe.

„Am luat apartament nou în 2021. Cărămidă Porotherm BLA BLA, călduros. L-am vândut în 2024 și m-am mutat într-un bloc din 1984 unde nu aud aproape nimic nici de afară, nici de la vecini. Altă variantă nu a fost”, a i-a spus un utilizator care a fost în aceeași situație.

Citește și: Cum arată blocul în care și-a petrecut copilăria Inna. Artista vorbește despre acea perioadă cu sinceritate: „Eram super băiețel”

Un altul i-a recomandat să ia o boxă cu sunete albe, care l-ar putea ajuta în momentele în care consideră că zgomotul este copleșitor: „O boxă cu sunete albe poate ajuta, dar nu face față zgomotelor de joasă frecvență (cum ar fi basul unei boxe sau trântitul unei uși). O astfel de boxă reușește să acopere destul de bine sunetele, acum depinde de tine cât de tare ca și volum poți să o ții.

Eu folosesc boxă. Este de ajutor în special că am un copil de un an și poate să doarmă liniștit cu ea. Ca și context, locuiesc într-un bloc finalizat în 2018, iar sub mine este apartament în regim hotelier. O altă posibilă opțiune, din ce am mai citit, ar putea fi asta. Poate poți profita de faptul că încă nu te-ai mutat și poți să mai renovezi pardoseala – în cazul în care zgomotul vine de la vecinii de sub tine.”

Citește și: Amenzile pe care le pot primi românii care instalează aere condiționate în bloc. Ce trebuie să respecte înainte

Au fost și utilizatori care i-au recomandat să nu se mute în apartamentul respectiv: „Acum câțiva ani am închiriat un apartament într-un complex rezidențial nou, cu scopul de a muta biroul acolo. Nu exagerez când zic că auzeam TOT, în toate apartamentele vecine, pe axa X Y Z, indiferent că vorbim de pași, convorbiri telefonice, compresoare frigider, tras apă la WC etc. Se mai întâmpla uneori să prind noaptea la birou și încercam să mă culc acolo, în 2 ani de zile nu am închis un ochi. Eu am avut norocul că am închiriat, ar fi trebuit să faci due-diligence (verificare amănunțită n.r) înainte să dai banii” sau „Un prieten și-a cumpărat acum câțiva ani și tot așa se aude tot și, efectiv, nu stă în el, a rămas în fostul apartament”.

Citește și: Cât costă un apartament în blocul rezidențial cumpărat de Donald Trump în Pipera. Cine o să locuiască acolo

Mulți internauți au adus în discuție și diferențele între construcțiile vechi și cele noi, ambele având avantajele și dezavantalele specifice.

„Stai că vin acum aia cu betonul prea vechi în blocurile comuniste, armătura nu știu cum, calitate premium la beton în blocurile noi, nu zugrăvește nimeni în blocurile noi, deci scapi de un stres. Dar, la 4 dimineața, auzi alarma la telefonul de la vecinul de la etajul 9. Și tu stai la parter. Cred că o bormașină de 2 ori pe an în bloc vechi e lux pe lângă bombele de rezidențe construite în ultimii ani”, este de părere un internaut.

Citește și: Un român a pus un bilet la avizierul blocului, sătul fiind de sunetele indecente ale vecinilor. Ce a putut să scrie, fără reținere

În timp ce altul consideră că, odată cu trecerea timpului, zgomotele acestea devin de fond și nu le mai iei în calcul: „Din experiența mea, deși nu e neapărat comparabilă – m-am mutat într-un bloc vechi care e la bulevard și am auzit o perioadă tramvaiele și câteodată mașinile când mergeam la somn, dar în câteva luni, dacă nu mă concentrez pe sunetele respective nu mă mai deranjează și nu le mai aud direct. Ideea e că în timp te obișnuiești cu sunetele. Ce-i drept, se mai aude un vecin din sufragerie când se ceartă cu cineva aparent, dar oarecum înfundat. Nici asta nu mi se pare așa deranjant.”

Citește și: Un bărbat a filmat ce a putut să facă un român pe pereți, în scara unui bloc din Cluj. Imaginile au devenit virale

Au fost și utlizatori care l-au sfătuit pe bărbat să folosească dopuri de urechi, căști: „Te obișnuiești, aveam niște dopuri de urechi, dar în rest aud tot: copilul energic de deasupra, gemetele din baie de lângă, dar aud și vecinii, metalele mele, și aspiratorul (am niște podele și covoare Luna). Mai vine și miros de mahmureală câteodată pe ventilația de la baie... Trebuie să dormi ca soldații în tranșee sub focul tancurilor, acuma deh. Căști cu noise cancelling, dar nu poți dormi cu ele. În rest, apartamentele nu au izolație fonică, să zic mersi că am pereți de cărămidă și nu din gips-carton sau ceva de genul.”

Citește și: Prețul astronomic care a bătut recordul din 2024 pe piața imobiliară. Cât a costat cel mai scump bloc și unde este situat

Unii au adus în discuție faptul că zgomotele sunt mai proeminente în apartamentele din blocuril noi nu doar din cauza materialelor de construcție, ci și în urma faptului că mulți dintre locatari nu doresc covoare pe jos sau au mai puțină mobilă care să acopere pereții: „„La ce te referi «orice fac vecinii»? De exemplu, și eu m-am mutat într-un apartament nou cam acum un an și sincer, ultima problemă e zgomotul care îl fac vecinii. Da, se aude, mai ales de pe hol, au și cățel și se aude când îl duc la plimbare dacă e agitat sau latră, alți vecini au copii și se aude orice zgomot de pe hol, și de deasupra se aude, dar sincer holul e cea mai mare problemă fiindcă zgomotul rezonează. Să știi că în apartamentele noi se aude mai ușor zgomotul, nu doar din cauza materialelor de construcție, ci și a faptului că proprietarii mai tineri optează să nu aibă covoare sau mobilă care ocupă întreg peretele.”

Citește și: Proprietarul unui apartament din București a încremenit când a văzut ce au putut să lase chiriașii în casă. Imaginile sunt virale

colaj bărbat îngrijorat care pune mâna pe pereții unei camere și bărbat care intră în noul apartament
+19
Mai multe fotografii

Este o experiență total diferită să trăiești într-un bloc de apartamente față de o casă, iar blocurile noi au devenit o adevărată provocare, mai ales atunci când locatarii lucrează de acasă și folosesc același spațiu pentru odihnă și muncă. Sunetele auzite de la vecini pot fi copleșitoare pentru unii, în timp ce alții le pot ignora mai ușor.

Rezultate Loto 25 septembrie. Report la Loto 6/49 de peste 6,89 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile... Eurovision 2026. Cum se decide dacă Israel va participa sau nu la competiție...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: “Mulţumesc, la revedere” Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: &#8220;Mulţumesc, la revedere&#8221;
Observatornews.ro S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro
O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ce reacție au avut românii când primarul Ciprian Ciucu le-a zis să nu mai ia brânză de la găleată, în București. Ce au comentat
Ce reacție au avut românii când primarul Ciprian Ciucu le-a zis să nu mai ia brânză de la găleată, în...
Apariție neașteptată la Paris. Un supermodel revine în lumina reflectoarelor după o perioadă petrecută în spital
Apariție neașteptată la Paris. Un supermodel revine în lumina reflectoarelor după o perioadă petrecută în spital Catine.ro
Rezultate Loto azi, 25 septembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 25 septembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a pierdut 3.000 de lei
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a... Libertatea.ro
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea României atârnă de un fir de ață”
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gogoși pufoase cu dovleac copt. Un desert cu arome de toamnă
Gogoși pufoase cu dovleac copt. Un desert cu arome de toamnă HelloTaste.ro
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă lume din România...
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă... Kudika
Adresa de domiciliu, eliminată de pe biletele de trimitere și internare. Cum se vor completa documentele medicale și ce prevede noua regulă
Adresa de domiciliu, eliminată de pe biletele de trimitere și internare. Cum se vor completa documentele medicale... Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil”
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil” Gandul
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu dovleac în aluat și cremă de brânză
Ruladă cu dovleac în aluat și cremă de brânză Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x