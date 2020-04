Vela, mesaj pentru români în a doua zi de Paște: ”Rugăminţile noastre au fost aplicate într-un mod exemplar” Ce se va întâmpla în următoarele zile

”Mesajele şi urările dumneavoastră au venit ca cel mai frumos moment al acestui Paşte atât de diferit. Am simţit că au fost urări menite să mă încurajeze, să ofere forţă şi energie pentru acţiunile viitoare.Vă mulţumesc pentru fiecare urare, pentru timpul dumneavoastră, pentru faptul că îmi semnalaţi anumite aspecte aici, dar mai ales pentru că rămâneţi mereu deschişi dialogului”, şi-a început Marcel Vela mesajul pe Facebook. Marcel Vela spune că nu a rămas îndiferent la eforturile românilor de a sta în case, la Paşte şi spune că are un sentiment de împlinire. ”De asemenea nu pot rămâne indiferent în faţa eforturilor dumneavoastră. Rugăminţile noastre au fost aplicate într-un mod exemplar cum poate nu s-au aşteptat cei care îşi doreau să speculeze negativ acest moment. Dovada dumneavoastră de respect şi patriotism pentru toată munca noastră din spatele acestor zile a fost cu adevărat impresionantă şi vă spun din suflet MULŢUMESC! Nimic nu poate avea rezultat fără unitate, împreună am fost şi suntem o mare echipă care luptă pentru acelaşi scop, iar dumneavoastră aţi înteles acest mesaj întru totul. Aceste zile îmi oferă sentimentul de împlinire a misiunii faţă de cetăţeni şi faţă de România”, a mai scris Vela. În final, ministrul de Interne a anunţat o acţiune pe care o pregăteşte special pentru a rămâne în dialog permanent cu cei care îi trimit mesaje. ”Pentru că îmi doresc să fiu mai aproape de mesajele primite aici şi pentru că vreau ca multe întrebări să nu rămână fără răspuns, mâine voi anunţa o acţiune pe care o pregătesc special pentru a rămâne într-un dialog permanent”, a mai scris Vela.

Sursa : news.ro