Vestea ANULUI. Cazul ELODIA a ajuns la FINAL! Descoperirea de ULTIMĂ ORĂ, care pune punct MISTERULUI!

Cu ce a fost ucisa Elodia. Anchetatorii povestesc in premiera ce s-a intamplat in noaptea disparitiei

Cazul care a aprins imaginatia tuturor romanilor in ultimii 5 ani, disparitia Elodiei Ghinescu, pare ca se indrepta acum spre un deznodamanat, pe care Cristian Cioaca l-a cosiderat improbabil.

Anchetatorii vorbesc pentru prima data deschis despre ceea ce s-a intamplat in noaptea disparitiei avocatei si mai ales despre greselile facute de suspect, care l-ar putea trimite la inchisoare pentru tot restul vietii.

„Optiunea inculpatului a fost sa evite arestarea, eventual condamnarea, pe lipsa cadavrului. E sansa pe care si-o joaca. Din punctul meu de vedere, nu e castigatoare.”, a declarat comisarul sef Vasile Viorel.

Seful anchetatorilor care lucreaza la cazul Elodia Ghinescu a explicat de ce a ajuns singurul suspect, abia acum dupa gratii, la mai bine de cinci ani de la preuspusul omor. Comisarul sef Vasile Viorel sustine ca ultimele urme de sange descoperite in apartamentul conjugal cu ajutorul unor dispozititve de ultima generatie contureaza ceea ce s-a petrecut in acea noapte fatidica.

„Tot dormitorul are trei straturi de vopsea. In locul in care s-au descoperit urme sunt cinci straturi de vopsea. ceea ce inseamna ca dupa producerea decesului si stropirea peretului s-a mai aplicat un strat de glet si un strat de vopsea. Sub parchet s-a gasit o cantitate, o urma care ne-a dus al concluzia ca a fost o cantitate apreciabila de sange, datorita marimii pe care s-a intins. Aceste doua lucruri ne-au determinat sa credem ca locul producerii crimei este in dormitor intre pat si perete.”, a mai spus comisarul sef Vasile Viorel.

Tot urmele de sange i-au convins pe acuzatori ca politistul ar fi sectionat in baie trupul neinsufletit al avocatei pe care l-a ascuns apoi fara sa lase macar un indiciu care sa ii ajute pe investigatori. Ei banuiesc ca arma crimei ar fi fost pistolul politistului.

„Este cert ca a fost un obiect care a produs tegumentului o leziune astfel incat corpul uman a putut sa sangereze. Acum care obiect a fost nu putem aprecia cu certitudine. Poate fi cutit, poate fi tocul pistolului, pistolul folosit ca obiect vulnerant, nu ca arma de foc.” – comisarul sef Vasile Viorel.

Anchetatorii recunosc ca lipsa cadavrului Elodiei le-a pus de inceput probleme, insa sunt convinsi ca tot ceea ce au strans pana acum la dosar este suficient sa ii ajute sa obtina condamnarea lui Cristian Cioaca: „Nu credem ca este un omor cu premeditare, ci un omor spontan.”

Un detaliu care poate face diferenta intre detentia pe viata si o sentinta ceva mai blanda. Pana la proces a mai ramas putin.

Procurorii vor sa il trimita in judecata pe Cristian Cioaca, in ianuarie, dar apararea va folosi timpul ramas pana atunci ca sa incerce sa demonteze fiecare proba, fiecare constatare stiintifica. Pe de o parte, invoca nerespectarea procedurilor, pe de alta legistii nu ar fi stabilit cu certutidine vechimea urmelor de sange si mai ales originea lor. Aparatorul lui Cioaca va incerca sa ii convinga pe judecatori ca ipoteza crimei nu este singura optiune a anchetatorilor, si ca ar trebui luate in calcul varianta unui alt suspect dar si cea a unei sinucideri.