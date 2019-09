VIDEO / Au fost loviți de fulger în timpul unui meci de fotbal

Incidentul a avut loc în timpul meciul de fotbal dintre Jamaica College si Wolmer's School for Boys. Cei patru jucatori au fost loviți în timp ce meciul se afla în plină desfășurare.

Jucătorii au fost transportați de urgență la spital, însă nu prezintă traume serioase.

As many as five boys were struck by lightning on the field at Stadium East, St Andrew just after 5 p.m.



The boys were playing in an ISSA/Digicel Manning CupGroup E game...https://t.co/dby9DFaxek#JamaicaTodayBreakingnewsMDN19 #BreakingNews #lightningstrike #schoolboysfootball pic.twitter.com/5vX6DLg1Km