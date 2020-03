Video de senzație! Ce pandemie, tată? Gigi Becali și-a scos oile în oraș!

Aşa cum a mai procedat în alte dăţi, Gigi Becali a blocat circulaţia în Pipera după ce a scos turma sa de oi la păscut. Îmbrăcat lejer, într-o ţinută sport şi înarmat cu băţ lung, Gigi Becali a ghidat fără probleme patrupedele prin trafic, după cum arată şi imaginile surprinse vineri de Maria Ceauşilă care le-a postat pe pagina sa de Facebook.

Latifundiarul a afirmat de multe ori că este mândru cu ceea ce face și că nu va uita niciodată de unde a plecat. Tocmai de aceea, la ferma sa, construită în spatele vilei, Becali mai crește și capre, dar și vaci și păsări de curte.

”Eu beau numai lapte de oaie și de capră. Mănânc numai grătar de miel, cotlete de miel și numai forță am. În plus, am și o grădină cu legume și pomi fructiferi. Până la urmă tot la pământ ajungi. Mâncăm electronice, computere? Nu, tot la pământ ajungi. Nu cultivi, nu mănânci. Eu, când sunt supărat, mă retrag între oile mele și mă liniștesc”.