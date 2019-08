Vineri va fi cea mai aglomerată zi din an în aeroporturi. Se estimează un număr de 115.000 de zboruri

Vineri, 9 august, va fi cea mai aglomerată zi din lume în aeroporturi din anul 2019. Aproximativ 115.000 de zboruri cu 17 milioane de pasageri vor fi în aer în această zi.

Cele mai solicitate companii aeriene sunt American Airlines, Delta, United și Ryanair, iar cele mai aglomerate aeroporturi vor fi cele din Beijing, Atlanta, Dubai, Los Angeles și Tokyo. Datele provin din analiza traficului și datelor de călătorie a unei companii, Cirium.

Compania de analiză procesează datele de călătorie pentru aproximativ 70 de milioane de pasageri anual, date pe care le furnizează operatorilor de turism și companiilor aeriene.

Traficul aerian crește de la an la an, din cauza faptului că tot mai multe persoane aleg să călătorească cu avionul datorită avantajelor pe care le prezintă. Anul 2019 va fi cel mai intens an din punctul de vedere al traficului aerian global.