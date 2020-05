Viorel Cataramă are simptome de Covid-19! S-a infectat voit: "Sper să nu pățesc nimic. Mi-a crescut temperatura, am o anumită apăsare în piept"

Ce simptome are Viorel Cataramă

"Mi-a crescut temperatura, am o anumită apăsare în piept, am nasul înfundat. Am ferma convingere că acest virus va ieși din mine așa cuma intrat fără nicio problemă pentru că sunt un bărbat sănătos.

Voi face testul după 14 zile", spune Viorel Cataramă pentru Antena3.

Soția l-a părăsit după ecizia de a se infecta cu noul coronavirus: "nu pot trece peste menirea mea de medic, mamă șo fiică"

Celebrul medic Adina Alberts, soția milionarului Viorel Cataramă, a postat pe contul său de socializare un mesaj copleșitor, prin care anunța că se separă de soțul ei, după ce bărbatul a declarat ca vrea să se autoinfecteze cu Covid-19.