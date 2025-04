La Mireasa, Capriciile Iubirii, Raluca Preda a povestit că doamna Dorina a hrănit câinii din vasele pe care concurentele le folosesc. După acest moment, le-ar fi așezat la loc fără să le spele.

Doamna Dorina s-a apărat după ce Raluca Preda a povestit că staff-ul a văzut-o în timp ce hrănea animalele din vasele comune.

Mireasa sezonul 11. Una dintre mame a fost protagonista unui moment controversat. Ce a povestit Raluca Preda

”Aș vrea să mai adaug și eu ceva, legat de doamna Dorina. Cu tot respectul, doamna Dorina, mi-au povestit colegii o situație care ține cumva de igienă și nu doar de igiena dumneavoastră, ci de igiena casei. Am înțeles că ați hrănit câinii din vasele comune și apoi nu le-ați spălat, doar le-ați clătit.

Doamna Dorina, știți că noi lucrăm doar cu imagini. Nu mi-aș permite să menționez un lucru de genul acesta dacă nu ar fi real. Însă fetelor, doamnelor, nu vă faceți griji, vasele au fost îndepărtate. Colegii mei au văzut pe camere ce a făcut doamna Dorina și a rugat-o pe colega mea pe doamna Dorina să îi dea oalele respective, ca să le arunce.”, a zis Raluca Preda la Mireasa, Capriciile Iubirii.

”Nu am pus, am luat din vasul pe care îl aveam și l-am pus la câine, doar că am pus, la un moment dat, vasul jos să pot să la câine. Deci nu am dat din vas câinelui, am pus din vas în vasul respectiv.”, a explicat doamna Dorina.

Vezi mai multe detalii în materialul video de mai sus.

