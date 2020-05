Viorel Cataramă și Adina Alberts se despart, după ce milionarul a declarat că vrea să se autoinfecteze cu Covid-19. Ce mesaj copleșitor a postat medicul

De asemenea, Adina Alberts, scrie că este total împotriva acestei hotărâri luate de soțul ei, cu acre este împreună de zece ani.

Eu sunt total împotriva unei astfel de abordări. Încă nu ne cunoaștem îndeajuns inamicul. Încă nu avem definit un medicament eficace. Este ceva nou, perfid, instabil. Riscul e prea mare. Chiar dacă cercetările mele frenetice în a găsi, de fapt în a intui soluții rapide anti-Covid, m-au condus către niște descoperiri surprinzătoare care m-au făcut să mă întreb dacă lumea medicală mondială chiar "e sănătoasă la cap" (dacă îmi permiteți un limbaj colocvial) și, chiar dacă toți am început să simțim că parcă ceva nu este în regulă cu această pauză mondială impusă, totuși cred că noi nu trebuie să fim subiecți în astfel de experimente.

Medicul este de părere că noul tip de coronavirus este o amenințare reală asupra sănătății, în timp ce Cataramă cede ameninărea doar la adresa economiei, vrând să demonstreze că are dreptate, supunăndu-se chiar el unui experiment,

Ca medic, am văzut coronavirusul ca o amenințare asupra oamenilor - pe care am jurat să-i protejez și să-i ajut. Viorel Cataramă a ales să privească pandemia de SARS-CoV-2 ca o amenințare asupra economiei. Și vrea să dovedească tuturor că are dreptate supunându-se unui experiment riscant.