Vouchere de vacanţă 2022. Lista completă a hotelurilor de pe Litoralul românesc care acceptă tichetele de vacanță

Pachetul turistic complet se găseşte în agenţiile de turism licenţiate şi poate conţine, pe lângă cazare minim o noapte, şi servicii de masă, balneare, transport, programe turistice opţionale.

Ce hoteluri de pe Litoral acceptă vouchere de vacanță

În perioada ianuarie – mai 2022 au fost emise 19.768.895 de vouchere de vacanţă, în valoare de 943,831 milioane de lei (190 de milioane de euro). Estimativ, pentru tot anul vor fi emise vouchere în valoare de 350 de milioane de euro.

Potrivit ANAT, voucherele de vacanţă au determinat, de-a lungul timpului: reducerea evaziunii fiscale în turism; dublarea numărului de unităţi de cazare clasificate în ultimii 10 ani; refacerea forţei de muncă, consolidarea familiei; reducerea consumului de medicamente; reducerea concediilor medicale; relansarea turismului intern, care este şi o condiţie şi pentru creşterea calităţii serviciilor în turismul de incoming.

Turiştii utilizează voucherele de vacanţă pentru sejururi pe litoral, în Delta Dunării, în staţiuni balneare, în staţiuni montane, pentru city breakuri în oraşe sau pentru circuite în ţară, potrivit romaniatv.

Constanța

Hotel Edmond

Hotel Florentina

Hotel Guci

Hotel Megalos

Imago

Mamaia

Hotel Central

Complex Condor

Hawaii

Hotel Aurora

Hotel Caraiman

Costineşti

Iunona

Ana Cris Guesthouse

Hoestel 99

Pensiunea Turistică Tineretul

Vila Aura

Eforie Sud

Boutique Citadel

Hostel Paradox

Hotel Ancora

Hotel Capitol

Hotel Excelsior

Vama Veche

Hotel Laguna

Hotel LA JOHN

Pensiunea Sara

Hotel Baz Art

Românii petrec la mare, în sezonul 2022, vacanţe mai mari de o săptămână, pentru care au închiriat apartamente în regim hotelier, inclusiv cu vouchere de vacanţă, anunţă compania de rezervări apartamente Rezident. Cu rezervări făcute încă de la finalul anului trecut, cu reduceri de early booking, gradul de ocupare este deja de 50%-60% pentru fiecare lună de vară.

Companie de rezervări apartamente: Românii rezervă din timp, la preţuri din 2021, vacanţe mai mari de o săptămână. 2022 va depăşi în cifre 2021

”Românii petrec la mare, în sezonul 2022, vacanţe mai mari de o săptămână, pentru care au închiriat apartamente în regim hotelier, inclusiv cu vouchere de vacanţă. Tarifele pentru apartamentele operate de compania Rezident în 2022 sunt nemodificate faţă de sezonul trecut. Cu rezervări făcute încă de la finalul anului trecut, cu reduceri de Early Booking, gradul de ocupare este deja de 50%-60% pentru fiecare lună de vară”, anunţă compania.

În luna mai, vânzările companiei Rezident pentru apartamentele din Eforie Nord au fost cu 300% mai mari faţă de perioada similară a anului trecut, în special pentru şederi îndelungate, de două ori patru săptămâni.

“Cererea foarte mare vine pe fondul eliminării restricţiilor sanitare, pe litoral fiind deschise cluburile, restauratele, dar şi datorită faptului că am menţinut tarifele din 2021 ori am oferit o noapte de cazare gratuită la un pachet de patru, în programul ‘Litoralul pentru toţi’. În plus, temperaturile au fost foarte prietenoase atât pentru relaxare ori lucru remote de la malul mării”, declară Alexandra Bogatu, fondator Rezident, potrivit news.ro.

Şi pentru lunile care urmează, iunie, iulie şi august, cererea este peste aşteptări. Pentru iunie, solicitările sunt deja cu 20% mai mari faţă de iunie 2021 şi se estimează o creştere de 100%.

