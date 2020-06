Adria Tour: Şi Goran Ivanisevici a fost testat pozitiv cu coronavirus

Croatul a fost testat anterior de două ori negativ.

“Din nefericire, după două teste cu rezultat negativ în ultimele zece zile, tocmai ce am aflat că am fost testat pozitiv cu Covid-19. Mă simt bine şi nu am niciun simptom. Aş vrea să îi informez pe toţi cei care au fost în contact cu mine că am fost testat pozitiv şi să le cer să aibă grijă de ei şi de cei dragi. Voi rămâne în autoizolare. Le urez tuturor celor infectaţi însănătoşire grabnică”, a notat Ivanisevici pe Instagram.