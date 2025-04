Care a fost primul loc de muncă al lui Victor Ponta. Ce porecle a primit politicianul de-a lungul timpului: „Diavolul de Băsescu”

Victor Ponta a vorbit deschis despre viața sa privată, mărturisind că a avut numeroase porecle în copilărie. De asemenea, el a dezvăluit și care a fost primul său loc de muncă, înainte să devină politician.

Victor Ponta, a fost invitatul unei ediții recente a podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, unde a oferit detalii mai puțin cunoscute din viața sa personală și profesională. Politicianul și-a deschis sufletul și a vorbit despre începuturile sale modeste, dar și despre responsabilitățile asumate încă din perioada studenției.

Ce declarații a făcut Victor Ponta: „Umblam cu duba și livram...”

Victor Ponta a rememorat anii de formare, când a fost nevoit să muncească pentru a-și ajuta familia, dar și pentru a-și asigura independența financiară. Astfel, încă din studenție, politicianul a avut diferite locuri de muncă, de la distribuirea hainelor prin țară până la a munci în afara granițelor, în Franța, într-un fast-food.

„Am și lucrat, am avut tot felul de joburi pe la prieteni. De exemplu, aveam un prieten foarte bun care vindea haine în toată țara, iar eu umblam cu duba și livram haine. Am avut și o perioadă de șase luni în Franța, în care am lucrat la un fast-food și am reușit să pun niște bani deoparte. Pe vremea aia, 1000 de dolari pe lună erau mulți bani. Și acum sunt, dar atunci, în România, erai bogat cu 1000 de dolari pe lună. Am avut timp și de școală, și de baschet, și de distracții. Am primit repartiție. În ’95, când am terminat, încă exista sistemul de repartiție”, a povestit Victor Ponta în podcastul citat, potrivit Cancan.

Ascensiunea politică a lui Victor Ponta a început în anul 2001, când Adrian Năstase l-a propus pentru a prelua șefia Corpului de Control al Guvernului. Ulterior, a devenit președinte al Partidului Social Democrat între 2010 și 2015 și a fost deputat de Gorj pentru mai multe mandate. De asemenea, a fost premierul României, iar în 2014 a candidat la alegerile prezidențiale, însă a pierdut în fața lui Klaus Iohannis.

Ce porecle a avut Victor Ponta în copilărie

Totodată, Victor Ponta a vorbit și despre poreclele pe care le-a primit de-a lungul timpului, una fiindu-i pusă chiar de Traian Băsescu.

„Victor, întotdeauna Victor. Știi cine îmi zicea Viorel? Numai Traian Băsescu cum ziceam. Viorel vine de la numele nașei mele de botez, Viorica. Așa era, așa se punea, era Victor, numele ales de mama și tata și Viorel, Viorica, de la nașa. Dar nu l-am folosit și nu l-a folosit nimeni niciodată până când, diavolul de Băsescu, nu știu de ce simțea el că dacă îmi zice Viorel, habar n-am”, a spus Victor Ponta.

„Dar știi care a fost efectul pozitiv? Foarte multă lume mi-a trimis după aia mesaje de felicitare de Florii. La început nu înțelegeam ce treabă au cu mine de Florii. După aia, stai mă că nu ce gândesc la Viorel și oamenii drăguți vor să îmi spună la mulți ani. Nu-i nimic de rușinat”, a mai spus el, potrivit Unica.ro.

„Ponta, Pontosu, Pontilici, la un moment dat și Andrei preluase, avea la telefon Pontilici. Zic, ce faci, mă, ai luat și tu tot Pontilici? Da, nu am avut alte porecle așa mai simpatice sau mai speciale”, a mai dezvăluit Victor Ponta despre poreclele primite în copilărie.