O influenceriță și-a îngrozit urmăritorii cu metoda de vopsit ouă pentru Paște: „Îmi pot imagina în ce gătește compotul…” | VIDEO

Ne apropiem cu pași repezi de Paște, iar pregătirile sunt în toi. Iată cum și-a vopsit ouăle o influenceriță. Metoda ei a stârnit indignare.

În acest an Paștele ortodox pică în aceeași zi cu Paștele catolic. Este o întâmplare extrem de rară, însă evenimentul strânge multe reacții mai ales la modul în care oamenii din diverse culturi se pregătesc pentru zilele de sărbătoare.

O influenceriță și-a îngrozit urmăritorii cu metoda de vopsit ouă pentru Paște: „Îmi pot imagina în ce gătește compotul…”

Filmulețete cu pregătirile de Paște, de la meniuri speciale, rețete, până la vopsitul și decoratul ouălor, au populat internetul. Însă nu toate au stârnit reacții puternice precum unul care le-a ridicat mari semne de întrebare internauților.

O influenceriță și-a revoltat urmăritorii după ce a prezentat modul său rapid de a vopsi ouăle. Explicațiile au fost, de asemenea, uluitoare.

Kate Heintzelman este din Statele Unite ale Americii și se ocupă cu crearea de conținut în mediul online. Multe dintre postările acesteia stârnesc râsul sau comentarii sarcastice, astfel că este posibil ca videoul care a stârnit atâta indignare să fie, de fapt, postat ca amuzament.

Însă oamenii l-au luat foarte în serios. Aceasta a arătat cum a vopsit ouăle de Paște, pe care spune că nu știa că oamenii le și consumă. Pentru a nu murdări sau păta blatul de bucătărie, femeia a luat ouăle și le-a așezat în vasul de toaletă. Tot acolo a turnat peste vopsea colorată lichidă, peste ele bicarbonat de sodiu și oțet. „Cea mai bună metodă”, așa cum a numit-o ea, a stârnit reacții virulete din partea internauților.

După ce s-au colorat, Kate a scos cu o mănușă de cauciuc fiecare ou și l-a așezat în cofrag. Presa internațională a dorit să afle mai multe detalii, astfel că, potrivit unei surse, aceasta a declarat:

„Am vrut să fac ouăle să arate drăguț și am încercat mai devreme cu oțet și bicarbonat de sodiu, dar a explodat peste tot pe blat și am crezut că l-am pătat cu roșu. Așa că am zis: <<O să le fac în toaletă, pentru că nu-mi pasă dacă aia se pătează.>>”

Comentariile de la postarea de pe Instagram au început să apară cu rapiditate: „I-am arătat videoclipul terapeutului meu și acum merge și el la terapie”, „Motivul pentru care nu mănânc la alți oameni acasă”, „Tipic americanilor, așa cum vopsesc ouăle, așa își aleg și președintele!”, „Doamne ferește, asta pare a fi un ritual satanic!”, „Îmi pot imagina în ce gătește compotul…” sau „Nu a mai rămas nimic sfânt în oameni”, ori pur și simplu „De ce:?”.

Valul de critici a lăsat-o ușor confuză pe influenceriță. Aceasta susține că este creștină, însă nu știa că ouăle vopsite de Paște se mănâncă, astfel că nu a crezut că este vreo problemă să le pregătească în toaletă.

„Nu știam că oamenii mănâncă ouăle de Paște. Noi nu le-am mâncat niciodată. Le facem doar pentru decor, stau pe blat”, a declarat ea.

Aceasta nu este prima ispravă de acest gen al influenceriței. Anul trecut, de Ziua Recunoștinței, femeia a pregătit curcanul pentru cină tot în vasul de toaletă.

Videoul a stârnit, de asemenea, reacții negative în lanț.

Asta după ce, inițal, l-a decongelat în mașina de spălat vase. Astfel de filmulețe împart internetul în două, unii reacționând virulent, în timp ce alții se amuză, mergând pe ideea că nimeni nu ar face așa ceva în mod normal, postările fiind făcute doar pentru a atrag vizualizări. Chiar și așa mulți susțin că risipa alimentară ar trebui taxată.