Adrian Mutu a publicat o imagine rară cu 3 dintre copiii săi. Cât de bine seamănă Tiego cu surorile lui din Dominicană

Adrian Mutu a mers să-și vadă fetele adolescente care locuiesc în Republica Dominicană. Celebrul fotbalist a publicat pe contul său de Instagram o serie de imagini în care Tiego și surorile sale din Dominicană par că se înțeleg de minune.

În imaginile postate pe Instagram de Adrian Mutu Maya, Adriana și Tiego apar îmbrățișându-se și zâmbind.

Recent, Adrian Mutu a anunțat că va pleca alături de Tiego să le viziteze pe Maya și pe Adriana.

Cum arată acum fiicele lui Adrian Mutu și ale lui Consuelo

„E mai mult decât trist. E foarte trist! Bineînțeles că îmi lipesc (n.r. Adriana şi Maya). Vineri voi pleca în Republica Dominicană pentru a-mi vedea fetele.

Dar asta e viața. Au fost anumite alegeri pe care eu și mama lor le-am făcut. Trebuie să trăim cu asta și să gestionăm situația cât mai bine posibil. Până acum, lucrurile merg bine”, a spus Adrian Mutu, potrivit Digisport.

Adrian Mutu este tatăl a 4 copii

Adrian Mutu se află la al treilea mariaj și este tatăl a patru copii. Mezinul său, Tiago, pe care îl are din actuala căsnicie cu Sandra Mutu s-a născut în 2017 și are 4 ani. Fiul cel mare, Mario, pe care Adrian îl are cu prima soție, s-a născut în 2002 și are 19 ani, iar fetele pe care fotbalistul le are din căsnicia cu Consuelo Matos Gómez, s-au născut în 2006 (Adriana) și 2008 (Maya).

Maya a împlinit 13 ani, iar Adriana 15 ani. Cele două fete locuiesc cu mama lor, în Republica Dominicană.

Adrian Mutu și Consuelo Matos Gómez au fost căsătoriți timp de 8 ani, iar după despărțire mama celor două fete Adriana și Maya a decis să locuiască în țara ei natală.

Cu Sandra Bachici, actuală Sandra Mutu, Adrian Mutu s-a căsătorit în anul 2015.

Adrian Mutu a plecat în Republica Dominicană însoțit atât de fiul cel mic, cât și de soția, Sandra Mutu, față de care nu ezită să-și manifeste dragostea.

Fotbalistul publică des imagini cu frumoasa lui soție și îi face public declarații de iubire.

Adrian Mutu s-a născut pe 8 ianuarie 1979 într-un sat din Arge, este antrenor de fotbal și fost jucător. Supranumit „Briliantul”, Adrian Mutu este cel mai bun marcator din istoria naționalei României.