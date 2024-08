Ana Bărbosu și Jordan Chiles s-au întâlnit la testele antidoping. Ce i-a transmis apoi românca gimnastei din SUA

Ana Bărbosu și Jordan Chiles s-au întâlnit la testele antidoping, după ce TAS a decis ca medalia de bronz să meargă la româncă.

Ana Bărbosu a povestit că deși s-a întâlnit cu gimnasta din SUA, cele două nu și-au vorbit. „Am fost împreună la antidoping, da, dar nu am vorbit deloc. În general nu interacționăm foarte mult cu sportivele din alte țări, deci nu a fost nimic neobișnuit. Oricum, nu a fost vorba în niciun caz despre o situație tensionată sau de resentimente. Nu a fost ceva de genul, nu am simțit asta. Îmi pare rău pentru Jordan și Sabrina, pentru că știu ce am simțit eu în momentul în care am aflat că am căzut de pe podium și n-aș dori nimănui să treacă prin asta”, a mărturisit Ana Bărbosu într-o intervenție la TVR.

Ana Maria Bărbosu, mesaj superb pentru Jordan Chiles: „Ăsta e visul meu cel mare”

Ulterior, Ana Bărbosu a transmis un mesaj de solidaritate pentru Sabrina Voinea și Jordan Chiles:

„Sabrina, Jordan, gândurile mele sunt cu voi. Știu prin ce treceți, și eu am trecut prin același lucru. Dar mai știu că veți reveni mai puternice. Sper, din adâncul sufletului meu, că toate trei vom fi pe podium la următoarele Jocuri Olimpice. Ăsta e visul meu cel mare.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ana Maria Bărbosu, prima reacție după ce a aflat că este medaliată la Jocurile Olimpice de la Paris 2024: „Îmi era teamă...”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Nadia Comăneci, comentarii despre cum a pierdut România medalia de bronz la Jocurile Olimpice: „Am fost la arbitra-șefă...”

Această situație nu ar fi existat dacă persoanele responsabile ar fi respectat regulamentul. Noi, sportivii, nu trebuie să fim scoși vinovați, iar ura care e îndreptată căre noi e dureroasă. Am vrut să închei această ediție a Jocurilor Olimpice în spiritul olimpismului”, a transmis Ana Bărbosu.

Ana Bărbosu a trecut prin clipe grele când a aflat că a primit medalia de bronz, iar apoi clasamentul s-a schimbat după contestația gimastei din SUA. Tribunalul de arbitraj sportiv a decis în cele din urmă cu medalia să meargă la româncă.

„Federația Română de Gimnastică dorește să anunțe faptul că TAS, printr-o comunicare oficială transmisă în urmă cu câteva minute, a respins solicitarea formulată de Federația de Gimnastică a Statelor Unite, Jordan Chiles, și Comitetul Olimpic al Statelor Unite de a redeschide cazul.

TAS a subliniat că pe parcursul procedurilor “s-a stabilit în mod concludent prin înregistrările oficiale furnizate de Federația Internațională de Gimnastică, necontestate de nicio parte în timpul procedurilor” faptul că acea contestație depusă de dna. Landi a fost transmisă tardiv, după limita de 1 minut. ‎

În urma memoriilor făcute la TAS de FRG și COSR, Tribunalul de Arbitraj al Sportului a decis ca medalia de bronz să revină Anei Maria Bărbosu.

“Federația Română de Gimnastică, reprezentată de societatea de avocatura specializata in dreptul sportului, Gherdan si Asociatii SCA, prin avocatul coordonator Sabin Gherdan și avocații Călina Tejan și Raul Ștefan Celmare, după un efort colectiv de cinci zile și patru nopți, vă comunică dispozitivele ședinței TAS în speța:

FRG, Bărbosu , vs. Federația Internațională de Gimnastică:

1.⁠ ⁠Cererea înregistrată de către Ana Maria Bărbosu este parțial admisă.

2.⁠ ⁠⁠Contestația formulată de către Jordan Chiles a fost depusă peste termenul de 1 minut prevăzut de art. 8.5 din Regulamentul Tehnic FIG și este determinată ca fiind fără efect.

3.⁠ ⁠⁠Scorul inițial de 13.666 acordat atletei Jordan Chiles in finală este reinstituit.

4.⁠ ⁠⁠Federația Internațională de Gimnastică va determina clasamentul finalei și va acorda medaliile în concordanță cu decizia de mai sus.

5.⁠ ⁠⁠Alte solicitări sunt respinse

FRG, Voinea, vs. Federația Internațională de Gimnastică:

1.⁠ ⁠Cererea înregistrată de FRG și Sabrina Maneca Voinea este respinsă.

Ca urmare a acestei decizii, Ana Maria Bărbosu obține medalia de bronz în timp ce Sabrina Maneca Voinea încheie competiția pe locul 4.

Felicitări ambelor noastre gimnaste pentru rezultatul deosebit obținut la Jocurile Olimpice de la Paris!”, a declarat avocatul Sabin Gherdan”, a transmis Federația Română de Gimnastică.

Vezi mai multe ştiri de ultimă oră pe observatornews.ro