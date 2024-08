Nadia Comăneci, comentarii despre cum a pierdut România medalia de bronz la Jocurile Olimpice: „Am fost la arbitra-șefă...”

Ana Maria Bărbosu şi Sabrina Voinea puteau aduce bronzul acasă, însă în urma unei contestații visul lor s-a năruit.

Finala de la sol la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 a fost una dramatică pentru România. Pentru aproximativ jumătate de minut, Ana Maria Bărbosu şi Sabrina Voinea au ocupat locul III, fiind la egalitate de puncte.

Cu toate acestea, echipa din Statele Unite ale Americii a făcut contestație, după ce antrenoarea tinerelor a observat că unul dintre elemente din program nu a fost notat.

Nadia Comăneci, comentarii despre cum a pierdut România medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris 2024: „Am fost la arbitra-șefă...”

În urma contenstației, Jordan Chiles a trecut de pe locul V, pe locul III, cu 13.766 puncte, potrivit ObservatorNews.ro. Astfel, româncele au ocupat locul IV și V.

„Noi am încercat să ridicăm România cât am putut de mult. Am muncit atât de mult şi am încercat să fac un exerciţiu la sol foarte bun. Şi au scos-o pe americancă pe locul III”, a decarat Sabrina Voinea.

„A fost un vis împlinit pentru câteva secunde, după aceea arbitrele au decis altceva”, a spus și Ana Maria Bărbosu.

Nadia Comăneci s-a implicat activ în incidentul cu Ana Maria Bărbosu, tânăra care pentru aproximativ jumătate de minut a deținut bronzul la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

„Am fost la arbitra-șefă ca să înțeleg de ce i s-a făcut această deducție de 0.1 Sabrinei Voinea. Au spus că au o fotografie cu o bucățică mică a călcâiului ei care a ieșit puțin afară din linie, ceea ce eu n-am văzut”, a declarat zeița de la Montreal.

„Dar au refăcut fotografia. Și am înțeles că la valoare, la dificultate, în prima zi a avut valoarea de 6 din 6 dificultate, astăzi i-au dat din 5, 9. (...) Toată lumea vine să mă întrebe și am vrut să văd ce s-a întâmplat”, a mai adăugat Nadia Comăneci.

„Dar vreau să spun că sunt mândră de aceste fete, care au concurat fabulos și exercițiile la sol au fost fantastice astăzi. Mă bucur enorm. Sper că toată lumea acasă s-a bucurat să vadă această finală și sper că acești copii vor continua și vor motiva generația de astăzi”, a mai adăugat aceasta.

„La nota de dificultate, dar nu poți să faci contestație la nota de execuție. Asta e regula”, a mai specificat, întrebată fiind de contestația a aprobată a concurentei din Statele Unite ale Americii.

Podiumul de la finala la sol a fost ocupat de Rebeca Andrade, din Brazilia, Simone Biles şi Jordan Chiles, ambele din Stalele Unite ale Americii.

„Eu am încercat să fac o artistică foarte bună, să fac o acrobatică foarte bună, să iau aterizările, să nu ies afară din covor. Nu ştiu ce au văzut arbitrele de au scos-o pe ea pe locul trei. Am făcut contestaţie şi mi-a rămas aceeaşi notă. Americanca a făcut contestaţie şi i-au schimbat nota. Şi au scos-o pe locul trei”, a precizat Sabrina Voinea.

„Am fost pentru două minute pe podium şi... Mi-am câştigat locul respectiv, am făcut cel mai bun sol din această competiţie, a fost decizia arbitrelor, nu ştiu să spun din ce cauză au făcut decizia”, a decarat în continuare Ana Maria Bărbosu.

România nu mai are medalie la gimnastică de 12 ani, iar aceasta ar fi fost un vis împlinit pentru gimnastele noastre, dar și pentru fiecare dintre noi. Cu toate acestea, sportivele sunt hotărâte să nu lase dezamăgirea simțită acum să le afecteze pe viitor.

„O să intru cu capul sus. Şi o să merg înainte”, a spus Sabrina Voinea.

Carmencita Constantin, preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, se declară extrem de mulțumită de gimnastele României, în ciuda dezamăgirii trăite la Paris.

„Nu mai avem medalie, acesta este singurul lucru care contează. Nu putem compara cele două ţări pe niciun plan. De la nimic. De la condiţii, infrastructură, susţinere... Şi până la contestaţii. Sunt foarte mândră de fete! Foarte mândră!” a declarat aceasta.

Președintele Comitelului Olimpic și Sportiv Român a trimis o scrisoare de protest Federației Internaționale de Gimnastică

Președintele Comitelului Olimpic și Sportiv Român a înaintat o scrisoare de protest către Federația Internațională de Gimnastică. Mihai Covaliu s-a adresat direct președintelui Morinari Watanabe. Acesta a cerut reanalizarea contestației exercițiului la sol executat de Sabrina Voinea.

„În respectul valorilor olimpice, Comitetul Olimpic și Sportiv Român înaintează prezenta adresă prin care respectuos vă solicită să dispuneți reanalizarea de către factorii decizionali a cazului sportivei românce Sabrina Maneca Voinea referitor la punctajul acordat execuției exercițiului din finala la sol, disputată luni, 5 august 2024.

Înaintăm prezenta solicitare având la bază grija pe care Comitetul Internațional Olimpic și întreaga mișcare sportivă mondială o acordă sportivului.

Modul de apreciere a punctajului acordat și refuzul de a prezenta integral motivele/probele de respingere a contestației depusă în termenul prevăzut de regulament aduce grave prejudicii atât imagini gimnasticii internaționale, dar în special afectează sportivul, periclitând chiar sănătatea mintală a acestuia.

Mediatizarea cazului sportivei românce la nivel internațional, declarația publică a acesteia de a renunța la practicarea acestui sport ca urmare a deciziei de astăzi obligă moral factorii decizionali la reanaliză, fundamentare și comunicare a deciziei finale.

Politica echilibrată și obiectivă pe care FIG o promovează ne dă încredere în soluționarea justă a cazului prezentat.

Cu deosebit respect, Mihai Covaliu”, este conținutul respectivei scrisori.