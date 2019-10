Antrenorul echipei Rennes: Sunt mândru de jucătorii mei. Nu ştiu dacă am mai văzut 28.000 de oaemni aplaudând în picioare la o înfrângere

"Un meci suprarealist, dar nivelul înalt este nemilos. Am comis două erori care ne-au costat foarte scump şi am rămas în inferioritate numerică. Sunt mândru de jucători, de ceea ce au produs: curaj, abnegaţie, joc... Am apăsat mai mult pe meci, am tras la poartă, dar nu am încadrat şuturile. Scenariu incredibil, dar asta poate fi un act fondator pentru acest grup. Acest grup are un suflet, îl cunosc bine, trăiesc cu el şi azi jucătorii au dat maximum. Nu ştiu dacă am mai văzut aici 28.000 de oameni în picioare care au aplaudat jucătorii după o înfrângere. Publicul ne-a împins, ne-a purtat, dar nu am putut să le oferim această victorie. În nouă, am fost inteligenţi, nu am fost niciodată în dificultate, nu am făcut pasul înapoi, salvarea noastră a fost asta. Altfel, am fi suferit şi ne-ar fi făcut rău în repriza a doua. Au fost admirabili la acest nivel, dar pentru a marca goluri, trebuie să nimereşti poarta", a declarat Stephane, potrivit lequipe.fr.

CFR Cluj a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa franceză Rennes, în etapa a III-a a Grupei E a Ligii Europa.

Deac a marcat în minutul 9, dintr-o lovitură liberă.

Având o repriză un jucător în plus şi mare pare din cealaltă, doi, clujenii au jucat dezamăgitor în multe momente, fiind la un moment dat dominaţi de o echipă redusă la nouă fotbalişti, din minutul 46.