Aur și argint pentru Constantin Popovici și Cătălin Preda la sărituri de la mare înălțime! Proba a fost exclusiv în AntenaPLAY

După cele patru sărituri, Constantin Popovici a adunat 472.80 puncte, fiind lider detaşat în clasament. Cătălin Preda l-a urmat, cu 438.45 de puncte. Podiumul a fost completat de Gary Hunt, cu 426.30 de puncte.

