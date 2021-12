Bănel Nicoliță s-a întors din SUA, acolo unde s-ar fi refugiat din cauza datoriilor. Care a fost motivul real al plecării sale

S-a aflat de curând că Bănel Nicoliță, fostul fotbalist, a plecat în SUA pentru a câștiga bani cu care să își acopere datoriile acumulate la cunoscuții cămătari din România. Imediat după fosta lui soția a vorbit despre plecarea acestuia în Statele Unite, au apărut și informații despre locul de muncă pe care îl are dar și despre sumele pe care le câștigă acolo.

Însă, acesta a mărturisit că în ciuda informaților care au circulat în mass-media, el s-a ocupat cu totul altceva.

Care a fost motivul plecării lui Bănel Nicoliță în SUA

După ce Bănel Nicoliță a plecat în SUA s-a vehiculat că problemele financiare și legăturile cu cămătarii l-au împns la acest gest, dar iată că sportivul a lămurit situația. Într-adevăr a plecat să-și rezolve anumite probleme, dar nu de natură financiară.

„Am fost plecat afară, am fost la un prieten în vacanţă. Am stat câteva luni acolo. Am vrut să-mi revin şi eu fizic şi moral, pentru că eram cu moralul la pământ. Divorţul prin care am trecut, fotbalul, banii pierduţi. Greşeala mea cea mai mare a fost că am venit la Făurei şi atunci au intervenit probleme vizavi de fosta soţie.”, a spus acesta la emisiunea „Fiţă cu Adiţă”, potrivit Redacția.ro.

Bănel Nicoliță a recunoscut să fosta sa căsnicie s-a degradat din cauza alegerilor sale în strânsă legătură cu banii invețtiți la Făurei.

„N-a acceptat şi, la acel moment, chiar a avut dreptate. Banii familiei, timpul pe care îl petreceam aici, nu mai ajungeam să fiu lângă ea şi lângă copii, să fiu alături de ea şi să le ofer şi ce le lipsea. Nu mi-am revenit nici acum, să fiu sincer. Asta e viaţa, trebuie uşor-uşor să văd lucrurile aşa cum sunt.”, a mai spus acesta.

Bănel Nicoliță, despre investițiile care nu au dat roade: "Am neglijat și familie și copii și tot, dar fotbalul mi-a dat tot"

De-a lungul timpului Bănel a investit aproape toți banii pe care i-a câștigat, fotbalistul a mărturisit că în timpul în care a stat pe bară, a pus bazele unei grădinițe acolo unde avea în grijă 60 de copii, a mărturisit în urmă cu un an la Antena Stars.

Ba mai mult decât atât, a pus bazele unei echipe de fotbal din orașul său natal, Făurei. Deși a recunoscut că din punct de vedere financiar nu a făcut cea mai bună alegere când s-a implicat la echipa din Făurei, Bănel a făcut-o cu întreaga inimă. A reunțat și la familie pentru a fi trup și suflet fotbalului.

"Istoricul n-ai cum să-l șergi niciodată. Nebunia mea a fost să mă întorc înapoi, să-mi fac echipă, să-i bat pe toți, să fiu numărul unu! Și asta am făcut, din județul Brăila i-am bătut pe toți", a spus Bănel.

"Am neglijat și familie și copii și tot, dar fotbalul mi-a dat tot și eu trebuie să-i răsplătesc. Dacă eu am nebunia asta trebuie să o ducpână la capăt. A fost nebunia mea. Punct! Am vrut să fac lucrul ăsta! Eram conștient că nu e bine", a mai spus Bănel Nicoliță.