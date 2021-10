Fosta soție a lui Bănel Nicoliță rupe tăcerea după ce sportivul s-a refugiat în SUA. Ce primesc cele două fete de la el

Cristina, fosta parteneră de viață a sportivului, a vorbit despre plecarea acestuia în străinătate.

Aceasta explică că nu cunoaște legăturile fostului său soț cu interlopii din Capitală și nici de datoria de 100.000 de euro pe care o are de plătit. Ea mai spune că are grijă ca fetele lui să o ducă bine, aici în țară.

Ce primesc fetele lui Bănel Nicoliță de la sportivul plecat în SUA

Fosta soție a lui Bănel Nicoliță spune că sportivul internațional trimit mereu bani pentru fetele sale Amalia și Natalia.

De asemena, nu doar că le trimite bani, ci are grijă și să țină permanent legătura cu ele, explică mama lor.

„Sincer, acum aud despre această poveste, dar vreau să cred ca e totul exagerat. Adevărat e că nu știu exact ce face, de ce a plecat, fiindcă suntem fiecare cu viața lui. Însă faptul că vorbește aproape zilnic cu fetele, le sună, le trimite bani mereu, la timp, nu am avut niciodată vreo problemă, nu știu ce să zic…

El se poartă frumos, este foarte ok. E un tată bun, le-a anunțat chiar el pe fete că va pleca o vreme. Dar repet, ei țin legătura, le sună direct, își respectă promisiunile…”, a spus Cristina, potrivit Prosport, care citează Playsport.

Fostul sportiv de performanță ar fi ajuns în această situație și din cauza unei investiții pentru CS Făurei, formaţie din liga a 3-a, investiție care a fost considerată neinspirată. Acesta a dat pe puțin 300.000 de euro în echipa orașului din care provine, însă fără sorți de izbândă.

Bănel Nioliță ar fi câștigat de-a lungul carierei lui în sport o avere, dar a pierdut-o foarte repede. Și nu doar că a rămas fără bani, ci a adunat și o mulțime de datorii pe care acesta încearcă acum să le plătească, scrie Adevărul.ro.

Acesta ar fi plecat în SUA pentru a câștiga mai mulți bani să acopere datoriile în care a intrat.

Bănel Nicoliță, despre investițiile care nu au dat roade: "Am neglijat și familie și copii și tot, dar fotbalul mi-a dat tot"

De-a lungul timpului Bănel a investit aproape toți banii pe care i-a câștigat, fotbalistul a mărturisit că în timpul în care a stat pe bară, a pus bazele unei grădinițe acolo unde avea în grijă 60 de copii, a mărturisit în urmă cu un an la Antena Stars.

Ba mai mult decât atât, a pus bazele unei echipe de fotbal din orașul său natal, Făurei. Deși a recunoscut că din punct de vedere financiar nu a făcut cea mai bună alegere când s-a implicat la echipa din Făurei, Bănel a făcut-o cu întreaga inimă. A reunțat și la familie pentru a fi trup și suflet fotbalului.

"Istoricul n-ai cum să-l șergi niciodată. Nebunia mea a fost să mă întorc înapoi, să-mi fac echipă, să-i bat pe toți, să fiu numărul unu! Și asta am făcut, din județul Brăila i-am bătut pe toți", a spus Bănel.

"Am neglijat și familie și copii și tot, dar fotbalul mi-a dat tot și eu trebuie să-i răsplătesc. Dacă eu am nebunia asta trebuie să o ducpână la capăt. A fost nebunia mea. Punct! Am vrut să fac lucrul ăsta! Eram conștient că nu e bine", a mai spus Bănel Nicoliță.

Bănel Nicoliță a divorțat după șase ani de căsnicie

Bănel Nicoliță, fostul star de la FCSB, a recunoscut că a divorțat de Cristina, în februarie 2020. Erau, însă, separați de doi ani, au explicat la acea vreme.

Ruptura ar fi fost cauzată de comportamentul lui Bănel Nicoliță, soția acestuia reproșându-i că se "distrează prea mult".

Bănel și Cristina au împreună două fete, pe Amalia și pe Natalia. Anul trecut, însă, acesta a întâmpinat și probleme în afaceri, întrucât a intrat în atenția unei firme care se ocupă cu recuperarea datoriilor după ce nu a plătit o factură de 7.000 de euro unei companii de telefonie mobilă.

