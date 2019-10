Becali a făcut anunțul! Biserica din baza sportivă a FCSB va fi gata în două luni. „Cu rugăciunea o să batem noi toate manchesterele şi toate realele şi toate barcelonele, o să vedeţi!”

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a anunțat faptul că biserica din baza sportivă a echipei va fi gata în două luni de zile. Mai mult, omul de afaceri îl consideră numărul unu în clubul său pe fostul arbitru, Alexandru Tudor.

"Tudor este numărul 1 în tot clubul meu. Tudor e numărul unu, nu e nici MM, nici Vintilă, nici... Tudor e numărul 1, că la mine cine are rugăciunea, ăla e numărul unu. Pe Tudor îl consider ca un fel de frate cu mine. Eu i-am dat o maşină şi el a zis ce să facă el cu ea. Eu i-am dat un BMW jeep şi a zis că ce să facă cu asta, că e OZN. Nu ştia să umble cu ea, se încurcă în butoane. Lui Tudor i-am dat maşină, i-am dat teren în Pipera, ca să îşi facă casă în Pipera, lângă mine. Tudor e ceva special. Dacă am zece oameni ca Tudor, spulber Barcelona, Real Madrid, Manchester City şi Manchester United. O să jucăm acolo cât de curând şi o să-i şi batem. Încet, încet, văd că a început Domnul să îmi aducă numai oameni credincioşi, cum e Tudor, cum e Vintilă, Vintilă cu rugăciune şi Tudor cu rugăciune. Cu rugăciunea o să batem noi toate manchesterele şi toate realele şi toate barcelonele, o să vedeţi! ” , a spus Gigi Becali.

În ceea ce privește biserica din baza sportivă a FCSB, Gigi Becali a anunțat faptul că construcțiile au început deja, iar peste două luni se vor putea ține slujbe.

„Cât de curând se va întâmpla. Construcţia bisericii a început, deja azi a venit Tudor ca să îmi spună toate detaliile şi cât costă, şi cât ajunge, şi cutare, şi cutare, Tudor e ochiul meu acolo şi el le face pe toate. Am zis că în maximu două luni de zile să fie biserică în care se poate sluji", a declarat Becali.