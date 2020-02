Becali, întrebat dacă ar fi dispus să angajeze un psiholog la FCSB: Nu fac eu aşa ceva, Doamne fereşte! La mine psihologul e Hristos şi rugăciunea şi Sfânta Cruce

"Nu fac eu aşa ceva, Doamne fereşte! La mine psihologul e Hristos şi rugăciunea şi Sfânta Cruce. Ce e aia psiholog? Cum să dea suport moral (n.r. - psihologul)? Suport moral la rugăciune, la Sfânta liturghie: Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă! Să le dea lor Hristos minte (n.r. - jucătorilor) cât miliardele de miliarde de psihologi. Dacă e să fie şi dacă merit eu şi dacă nu merit eu, mâncăm bătaie. Dar nu că aduc psiholog. Cum adică? Psihologul la oameni care sunt bolnavi cu adevărat. (n.r. - i se spune că acela e psihiatru) Nu psihiatru, psiholog numai dacă eşti bolnav. Toate naţionalele au psihologi la ei, dar la mine e psiholog Hristos. Totul numai în Hristos, în Sfânta Cruce şi în liturghie, aşa-i la mine psihologul, m-ai înţeles? Ce să le facă psihologul? Dacă are omul ceva, probleme... nu ştiu. Mental există rugăciunea. Noi avem mental o magazie. Şi noi dacă magazia aia o încărcăm cu lucruri bune, Dumnezeu face şi ne ies toate în viaţă. Adică ne antrenăm, facem, dregem, ne gândim la fotbal. Dacă noi în magazia aia lăsăm dracii să încarce magazia capului nostru cu gândurile lor drăceşti atunci avem nevoie de psiholog", spus Becali, la ProX.

Atrăgându-i-se atenţia că antrenorul Bogdan Vintilă a spus că ar avea nevoie de un psiholog la echipă, Becali a spus: "Da, angajează, dar la echipă la el, nu la echipa mea. Când face echipă, angajează un psiholog. Când o să aibă el echipă, el, proprietar, el, Vintilă, o să pună psiholog. Acum vreo zece ani voiau tot aşa, cu psiholog. Le-am zis <Du-te, mă, de aici, niciun psiholog!> Nu am acceptat psiholog şi am făcut ceva în fotbal. Şi poate o să fac, cred eu că o să fac. (n.r. - i se spune că Ronaldo are un mental coach). Da, dar la ortodocşi nu e nevoie de mental coach, e Duhul Sfânt. La noi e Duhul Sfânt psihologul nostru, e îngerul păzitor de la sfântul botez, sfânta taină a botezului. Are nevoie de Dumnezeu prin Duhul Sfânt de psiholog. Psiholog te învaţă Duhul Sfânt şi harul să faci. Nu am nevoie de psiholog."

Becali dă vina pe evoluţiile slabe ale jucătorilor FCSB pe slaba lor pregătire fizică. El îi acuză pe antrenorul Bogdan Vintilă şi pe preparatorul fizic că nu îi obosesc pe fotbalişti atât de mult încât să nu mai aivă activitate sexuală.

Nu se concentrează. Ei se concentrează, dar nu pot. El vrea să facă ceva, dar puterea muşchilor lui nu poate să facă. Şi lui îi e frică când ştie că nu are competenţă, nu-i puternic şi apare CFR-ul în faţa lui şi îi e frică pentru că nu se încrede în el, în puterea lui. Ştie el că nu are putere, el nu a fost bine muncit . Şi el când a văzut pe Dinamo, acolo, mulţi oameni, cutare, ta-la-la şi galerie, ţipau şi urlau... Pentru că ei nu se încredeau în picioarele lor, în muşchii lor, în genunchii lor şi în glezna lor, atunci le tremurau şi aveau emoţii. Dar dacă glezna lor, şi muşchii lor, şi genunchii lor erau puternici nu le era frică de nimic şi le ieşeau toate. Asta e de vină antrenorul, preparatorul, nu ştiu. Vorbesc la modul general, ce cred. Nu-l atac nici pe Vintilă, nici pe preparator. Vorbesc la modul general, aşa cred. Ce cred eu? Că Dan Petrescu îi ia şi le zice: <Voi nu mai aveţi timp de club de noapte, de distracţie. Pentru că vă paradesc, vă distrug şi vă duceţi la somn.> Şi atunci ei nu mai au timp de alte tâmpenii. pentru că îi paradeşte, îi distruge la antrenamente şi nu se gândesc decât la somn. Şi nici sex nu mai face, face o dată pe săptămână, că nu poate, că e obosit, doarme. Ăla când e odihnit face la două zile... Hai să-i spunem desfrânare, să-i spunem împreunare. Nu se mai împreunează el cu femeia, se împreunează cu femeia mai rar când e prea obosit. Dacă Florinel (n.r. - Coman) munceşte mult, se împreunează el cu prietena lui mai rar şi după aia dă rezultate la fotbal. Dacă el se duce acasă odihnit, băiat tânăr, îţi dai seama, <hai la împreunare!> Şi după aia i se înmoaie genunchii. Ce le face Petrescu? Război, muncă, muncă, muncă. Mi-a zis MM: Băi Gigi, ăsta ştii ce le face? Ca roboţii, nu-i lasă nici să respire, îi distruge.> Nu ai văzut cât aleargă? Aleargă încontinuu. Ăia de la CFR se împreunează mai rar", a explicat Becali.