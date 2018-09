Biletul Zilei 06.09.2018! Meciurile de la US Open caută un nou câștig

Biletul Zilei 06.09.2018! Meciurile de la US Open au evoluat perfect pentru cotele noastre. După ce marți am ratat doar un duel din patru, ziua de miercuri ne-a adus o cotă bombă câștigătoare. Am mizat pe toate ”sferturile” din ofertă, iar în final am prins o cotă de 4,87!

Biletul Zilei 06.09.2018! Oferta de joi de la US Open e ceva mai restrânsă. Tabloul s-a rărit, iar în ofertă mai găsim acum doar dueluri de dublu și semifinalele feminine de simplu. Din oferta zilei am decis să mizăm pe 3 meciuri.

Biletul Zilei 06.09.2018! Primul duel de azi se joacă de la ora 22:00, în semifinalele tabloului de simplu. Cuplul Ashleigh Barty/Coco Vandeweghe pornește cu prima șansă în disputa cu cehoaicele Krejcikova/Siniakova. Australianca și americanca au 4 meciuri și 4 victorii la zero (2-0 la seturi) la acest US Open. La directe au 2 victorii la zero cu cuplul din Cehia. Mizăm azi pe favorite. Cota e excelentă!

Biletul Zilei 06.09.2018! Tot de la dublu feminin avem și meciul Sam Stosur/Shuai Zhang - Timea Babos/Kristina Mladenovici. La acest meci vom merge pe mâna favoritelor nr 2. de la US Open. Timea și Kiki au un turneu perfect, fără set pierdut până în această fază.

Biletul Zilei 06.09.2018! Pe biletul de azi luăm și un meci de simplu, cel mai echilibrat dintre ele. De la ora 02:00, Madison Keys caută o nouă finală de Grand Slam în meciul cu Naomi Osaka. Keys e fantastică la acest US Open, la fel e și Naomi, însă vedem la acest meci o impunere a experienței. Madison are 3-0 la directe cu Osaka.

Biletul Zilei 06.09.2018: