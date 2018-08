Biletul Zilei 30.08.2018! Trei meciuri sigure de joi ne aduc câștigul

Biletul Zilei 30.08.2018! Ghinion incredibil pentru toate cele trei bilete oferite ieri pe a1.ro. Biletul ”La Sigur”, biletul ”Spectacol” și biletul ”Liga Campionilor” au fost ratate pe câte un meci! Două dintre ele, doar pe un gol!

Biletul Zilei 30.08.2018! Începem ziua cu biletul de siguranță, un tichet care ieri a fost perfect ...pe meciurile de fotbal, dar dezastru pe duelul ales din tenis. Makarova a distrus-o pe Georges și noi am ratat o cotă excelentă.

Biletul Zilei 30.08.2018! Pentru seara de joi am decis să mizăm pe trei meciuri din Europa League. Acestea vin din Danemarca (2) și Turcia. Primul duel, cel mai greu, se joacă la Copenhaga, acolo unde echipa lui Solbakken are o misiune grea contra unei echipe bune din Serie A, Atalanta. În tur am avut un 27-2 pentru italieni, la ocazii, dar un 0-0 pe tabelă. Azi, mizăm pe o victorie a trupei lui Gasperini. Luni, cu rezervele, Atalanta a scos un 3-3 pe Olimpico cu AS Roma, după ce la un moment dat avea 3-1 pe tabelă.

Biletul Zilei 30.08.2018! Pentru siguranță am mers azi și în Turcia, acolo unde Besiktas dă piept cu Partizan Belgrad. În tur, am avut un un 1-1 viu, dar bun pentru echipa lui Senol Gunes. La Istanbul vedem un duel în care Quaresma, Negredo, Babel & co. se vor impune lejer. Partizan nu are un început bun de sezon, fiind pe locul 5 după primele etape. Nici Besiktas nu stă bine, dar are un lot plin de vedete, iar azi poate învinge fără probleme.

Biletul Zilei 30.08.2018! Biletul de azi se încheie tot în Danemarca, odată cu meciul Brondby - Genk. În tur am avut un 5-2 spectaculos în favoarea echipei lui Screciu. Belgienii au un sezon excelent în meciurile jucate afară: 12 goluri marcate în ultimele 4 dispute. Probabil că azi nu vor forța, iar danezii vor înscrie și ei. Cota pentru GG e una în scădere accentuată.

Biletul Zilei 30.08.2018: