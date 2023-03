Camelia Voinea, nemulțumită de Federația Română de Gimnastică. Cum au fost ea și fiica ei tratate

Camelia Voinea, fostă campioană mondială și în prezent antrenoarea fiicei sale, gimnasta Sabrina Voinea, și-a exprimat nemulțumirea cu privire la actuala conducere a Federației Române de Gimnastică.

Camelia Voinea, mesaj acid la adresa Federației Române de Gimnastică

Vicecampioana olimpică a dezvăluit, în cadrul unui mesaj distribuit pe rețelele de socializare, că nu ar fi primit sprijin din partea instituției, iar singurul real ajutor de care a beneficiat de-a lungul anilor a venit din partea deja celebrului cuplu de atrenori format din Mariana Bitang și Octavian Bellu. Cei doi coordonează programul, „Țară, țară, vrem campioane”, iar astfel le ajută pe tinerele talentate ale României în carieră.

Conform spuselor Cameliei Voinea, Mariana Bitang și Octavian Bellu i-au oferit Sabrinei inclusiv costumele pentru concursuri, recuzită care în opinia sa ar fi trebuit să fie pusă la dispoziție de către FR de Gimnastică.

„Eu și Sabrina mulțumim din suflet doamnei Mariana Bitang și domnului Octavian Belu care prin programul „Țară, Țară vrem campioane” ne-au susținut și ajutat cu absolut tot ce am avut nevoie. Ori de câte ori am avut nevoie, pe toată perioada acestui proces de pregătire al Sabrinei, chiar dacă cei care trebuiau să o facă nu au mișcat un deget.

Așa se face că până și costumele cu care Sabrina a concurat și a strălucit la Doha au fost dăruite de doamna Mariana Bitang și nu de cei care trebuiau să asigure și să onoreze acest aspect. Dezamăgirea mea este profundă dar mergem înainte”, a fost mesajul Cameliei Voinea, publicat pe Facebook.

Camelia Voinea s-a arătat dezamăgită de modul în care ea și fiica ei au fost tratate

Camelia Voinea a povestit totodată că imediat ce ea și fiica ei au ajuns în țară, în urma Cupei Mondiale din Qatar, acolo unde Sabrina a bifat două medalii de aur la bârnă și sol, gimnasta împreună cu mama ei au fost nevoite să meargă la Deva, pentru un control suplimentar.

„A trebuit să mergem acolo pentru că era o verificare stabilită cu mult timp înainte. Dacă nu am fi mers s-ar fi spus că Voinea se sustrage din nou programului. Am ajuns la Deva la 2 dimineața. A doua zi se dorea această verificare ori eu le-am spus că fata mea s-a verificat la o Cupă Mondială și că este ruptă de oboseală.

Evident că verificarea nu a mai avut loc pentru că eu nu am fost de acord cu acest lucru, în condițiile pe care le-am amintit ceva mai devreme. Ce să zic? Un drum care putea fi evitat și am fi putut să rămânem în București la pregătire. Dar așa cum am spus, nu am dorit să apară comentarii inutile din partea oficialilor federației”, a mai precizat Voinea pentru Prosport.

Sabrina Voinea, două medalii de aur la Cupa Mondială de gimnastică de la Doha

Sabrina Voinea i-a impresionat pe fanii sportului românesc, după ce, la doar 15 ani, a câștigat două medalii de aur la Cupa Mondială de la Doha. Tânăra gimnastă a câștigat probele la sol și bârnă și a fost denumită „noua minune din gimnastica românească.”

Sabrina a dezvăluit că își dorește să câștige cât mai multe puncte pentru a obține calificarea la Jocurile Olimpice din anul 2024.

„Muncă foarte multă, dar rezultate foarte frumoase. Cum am demonstrat şi la Europene aşa am demonstrat şi aici. O să încerc să câştig cât mai multe concursuri şi să adun puncte pentru Olimpiadă.

Vreau din tot sufletul meu să merg la Olimpiada din 2024 de la Paris şi să mă întorc cu medalii de aur. La sol, la bârnă şi îmi doresc foarte mult şi la sărituri aur. Voi lucra pe a doua săritură”, a declarat Sabrina Voinea.

