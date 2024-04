Ce a pățit Simona Halep la revenirea în circuitul WTA, după aproape doi ani de suspendare: „Nu le-am mai întâlnit înainte”

Simona Halep a povestit recent că s-a confruntat cu dureri musculare îngrozitoare după ce pe 19 martie 2024 a avut primul ei meci în circuitul WTA, după o suspendare de 18 luni.

Simona Halep a spus într-un interviu pentru digisport că a simțit niște dureri incredibile după primul ei meci de după revenire.

„Am avut 4 zile în care nu am putut să mă mișc. Niște dureri musculare pe care nu le-am mai întâlnit niciodată înainte. Dar a fost normal. Primele zile după un meci de după aproape doi ani, este greu. Și l-am simțit cu vârf și îndesat.”, a declarat Simona Halep.

”Prima săptămână a fost una de succes, ne-am antrenat foarte bine și pot să zic că îmi revin, încet - încet. Dar mai am mult până să ajung la nivelul meu.”, a mai spus Halep.

Tenismena a enumerat numele sportivelor care au fost alături de ea în perioada grea a suspendării: Chris Evert, Kim Clijsters, Ash Barty, Angelique Kerber, Petra Kvitova și Carla Suarez Navarro.

Prin ce am trecut eu nu este ușor. Așa că nu pot uita asta așa. Există un bagaj care probabil va rămâne mai mult timp și nu pot uita de la o zi la alta ce s-a întâmplat. Așa că trebuie să mă descurc mai bine. Trebuie să-mi controlez emoțiile care revin. Dar bucuria revenirii sper, mă va ajuta”.

Simona Halep a pierdut primul ei meci în WTA, după suspendarea de 18 luni, însă a spus că mereu acea zi se va simți „ca o victorie pentru ea”, având în vedere că a fost primul după ce a câștigat dreptul la TAS de a reveni pe teren

„Paula a fost o adversară foarte bună, cu un nivel de tenis ridicat, m-am bucurat de prezenţa mea pe teren, de faptul că atâţia oameni mă susţin. A fost o zi specială. Mă bucur că au fost români mulţi în tribune, mereu mă simt ca şi cum joc acasă, au fost gălăgioşi în sensul bun şi mă ajută.

A fost familia, dar şi prieteni apropiaţi alături de mine. După primele cinci puncte pierdute am fost foarte nervoasă, am ştiut că va fi greu, nu ştiam la ce să mă aştept, dar încet mi-am intrat în ritm, am câştigat primul game şi mi-am spus: hai, că nu-s aşa rea, va fi bine, ştiam că va fi greu, dar în cele din urmă a fost bine.

Am spus mereu că deşi dacă te antrenezi mult, nu este ca la un meci oficial, dar m-am menţinut în formă făcând antrenamente la sală, nu am jucat mult tenis în ultima lună, nu m-am îngrăşat, deci a fost un lucru bun.

A fost rapid, este prea devreme să vorbesc despre planuri de viitor, mă duc acasă, trebuie să mă antrenez mai mult.

Tenisul este foarte puternic în aceste zile, nu ştiam cum o să mă descurc, dar a fost destul destul de bine pentru primul meci, vom vedea”, a povestit Simona Halep potrivit Hotnews.