Cine este Carlos Martinez noul antrenor al Simonei Halep. Chiar ea a făcut anunțul: „Sper să ne înțelegem”

Simona Halep și-a ales un nou atrenor, după ce a încheiat colaborarea cu Patrick Mouratoglou. Iată cine e Carlos Martinez!

După o pauză de mai bine de un an și jumătate, în care a fost suspendată, Simona Halep a avut primul meci la Miami Open. Din păcate, partida jucată cu Paula Badosa s-a încheiat cu victoria ibericei. Cu toate acestea, sportiva s-a declarat mulțumită de revenirea ei pe teren și a precizat că a fost mai bună decât ar fi crezut. În același timp, Simona Halep a anunțat și cine este primul său antrenor.

Simona Halep va fi antrenată de Carlos Martinez, fostul antrenor al Dariei Kasatkina

Simona Halep a declarat la digisport.ro că noul ei antrenor va fi Carlos Martinez, în vârstă de 49 de ani.

„Am vorbit cu Carlos Martinez, o să am o perioadă de pregătire, de cunoaștere, să spun așa, după Miami, când mă voi întoarce în Europa. Sper să meargă bine, eu îl apreciez foarte mult, a lucrat cu jucătoare care mie mi-au plăcut foarte mult, cum a fost Svetlana Kuznetsova și îi admir munca foarte-foarte mult. Sper să ne înțelegem și sper să fiu aptă să muncesc la nivelul la care el își dorește și să facem treabă bună împreună.”, a declarat Simona Halep pentru sursa citată.

Carlos Martinez Comet este un antrenor de tenis spaniol, în vârstă de 49 de ani, născut la Barcelona. El a pregătit mai multe jucătoare de tenis, printre care Clara Tauson, Svetlana Kuznetsova și Daria Kasatkina. Cea din urmă a fost, de altfel, cea mai importantă colaborare din cariera sa.

Sub îndrumarea lui, rusoaica a câștigat trei turnee WTA și a ajuns până pe locul 8 în clasamentul WTA. Carlos Martinez a fost antrenorul ei timp de patru ani. Mai mult decât atât, Daria Kasatkina a ajuns până în semifinalele Roland Garros 2022, unde a fost învinsă în două seturi de Iga Swiatek, potrivit sursei citate mai sus.

De ce ar fi rupt Carlos Martinez colaborarea cu Daria Kasatkina, după ce a făcut ”minuni” cu ea

Carlos Martinez și jucătoarea de tenis din Rusia au rupt colaborarea în primăvara anului 2023. La câteva luni distanță, antrenorul a vorbit pe larg despre motivele care au dus la despărțire, dând vina pe atitudinea sportivei.

Noul antrenor al Simonei Halep a explicat, la vremea respectivă, că jucătoarea din Rusia nu mai era atât de concentrată pe carieră și începuse să aibă o viață destul de agitată.

„Există câteva motive pentru care am încetat să mai lucrăm împreună. Nu este vorba de tenis, ci de niște principii pe care vreau să le urmez. Ca antrenor, vreau să fac lucrurile într-un anumit fel. Cred că, dacă vrei să fii un jucător de top, trebuie să te descurci din ce în ce mai bine în fiecare an. Am început să observ că ceva s-a schimbat și nu mi-a plăcut prea mult ceea ce am văzut.

În vara anului trecut (n.r. 2021) mi-am dat seama că situația se poate schimba și mai mult. La ultimul turneu de anul trecut (n.r. 2021) am avut o conversație, pentru că nu mi-a fost clar dacă vom continua.

Am ajuns la un acord pentru primele trei luni ale sezonului, dar nimic nu a ieșit la Australian Open. Apoi ne-am întâlnit din nou la Abu Dhabi și totul a rămas la fel. Până la urmă, ne-am săturat să avem în permanență aceeași conversație, așa că am decis să întrerupem cooperarea. Situația nu era potrivită pentru munca mea. Daria a început să dedice timp altor lucruri.

Îi spuneam mereu să își găsească timp să lucreze cu un psiholog, să se înțeleagă mai bine, să facă față mai bine momentelor de frică. Mereu am fost foarte sincer cu ea. Adevărul doare uneori, dar așa am încercat să o ajut să ajungă în vârf.” a declarat Martinez pentru Ubitennis, citat de digisport.ro.

