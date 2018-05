Revenirea anului în Liga 1 ? Șumudică e așteptat la CFR Cluj după plecarea lui Dan Petrescu. Ce veste pentru FCSB

Plecarea lui Dan Petrescu de pe banca celor de la CFR Cluj este tot mai sigură. Ieri, în presa din China, a apărut informația că antrenorul de 50 de ani care se luptă pentru titlu în Liga 1 cu gruparea din Gruia ar fi semnat cu Guizhou Zhicheng. Imediat, șefii CFR-ului au ieșit public și au anunțat că ”Bursucul” poate pleca oricând în schimbul plății unei clauze.

Pentru prima oară în ultima perioadă, Iuliu Mureșan a recunoscut că sunt șanse ca Petrescu să părăsească Clujul, deși la începutul lunii se vorbea de o prelungire a contractului actual. ”Dan Petrescu avea contract pe doi ani cu noi de la început. Petrescu poate să plece de la noi, dacă se plătește o clauză de reziliere. Poate să plece în vară doar dacă se plăteşte acea clauză. Mi-ar părea foarte rău ca el să plece, pentru că e un antrenor foarte, foarte bun, care la noi a făcut minuni cu un lot cu o lipsă de omogenitate clară, să reuşim să ducem trena campionatului.” a spus șeful ardelenilor la TV TelekomSport.

La câteva ore după ce plecarea lui Dan Petrescu a prins rădăcini, a apărut prima variantă de înlocuire a acestuia pe banca viceliderului Ligii 1. Conducerea grupării din Gruia s-a reorientat deja spre înlocuitorul "Bursucului", iar cel mai vehiculat nume este cel al lui Marius Șumudică, cel mai mare adversar din ultimii ani al celo de la FCSB/Steaua, anunță digisport.

Șefii grupării ardelene au încredere în capacitatea lui Șumudică de a lupta cu roș-albaștrii. În stagiunea 2015-2016, Șumudică a făcut furori în Liga 1 de pe banca Astrei, reușind să câștige titlul în fața mult mai puternicei FCSB pregătită atunci de Laurențiu Reghecampf.

Momentan, Șumudică se află la Kayserispor din vara anului trecut şi are contract cu turcii până în 2019. Tehnicianul are un salariu de 400.000 de euro, identic cu cel pe care îl are şi Petrescu la CFR.

Marius Şumudică a mai pregătit în cariera sa echipele Rocar Bucureşti, Inter Gaz Bucureşti, Progresul Bucureşti, Astra Ploieşti, Farul Constanţa, Gloria Bistriţa, Rapid Bucureşti, Kavala, FC Braşov, FC Vaslui, Universitatea Cluj, Al-Shaab, Concordia Chiajna şi Astra Giurgiu.